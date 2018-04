Sorgenfrei arbeiten in ganz Europa: Neue T-Mobile Business-Tarife mit bis zu 80 Gigabyte

Tarif Business Mobile XL mit weltweiten Freieinheiten

Europa-Tarife mit mehr Daten und Speed für alle 47 Länder Kontinentaleuropas

Top-Smartphones wie Apple iPhone X 64 GB und Samsung Galaxy S9+ im Angebot

Ab sofort bietet T-Mobile neue "BUSINESS Mobile Tarife" für Unternehmen die genau das bieten, was einen zeitgemäßen und zukunftssicheren Business-Tarif ausmacht: Vom Einsteiger-Tarif für Österreich und die EU, über Europa-Tarife für alle 47 Länder Kontinentaleuropas, bis zum Rundum-Sorglos-Tarif mit weltweiten Freieinheiten. Dem Kunden sollen keine Grenzen gesetzt werden.



Mit 80 Gigabyte Datenvolumen für Österreich und der EU steht der „BUSINESS Mobile XL“-Tarif an der Spitze der neuen Tarifwelt. In Österreich sind mit diesem Tarif LTE-Download-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s möglich (abhängig vom Standort). Für die weltweite Nutzung inkludiert dieser Tarif 200 Minuten, 200 SMS und 1 GB. „Business Mobile XL“ kostet monatlich 89,99 Euro exklusive Umsatzsteuer bei einer Bindung von 24 Monaten.



Nur bis 31. Mai 2018 sind Top-Smartphones wie das Apple iPhone X 64 GB oder das Samsung Galaxy S9+ in diesem Tarif um 0 Euro erhältlich. Online-Käufer erhalten zudem bei jedem Handytarif einen 20-prozentigen Rabatt auf die Grundgebühr.

Business-Tarife ohne Grenzen

Neu ist auch der „BUSINESS Mobile L“-Tarif um monatliche 49,99 Euro. Dieser bietet 30 GB Datenvolumen in Österreich und der EU mit bis zu 250 Mbit/s Download, 500 Minuten Auslandstelefonie und 500 SMS in die EU, unbegrenzte Minuten und SMS in Österreich und der EU sowie zusätzlich 300 Minuten, 300 SMS und 1 GB nach und in Europa (außerhalb der EU).



Um monatliche 29,99 Euro bietet der Tarif „BUSINESS Mobile M“ 20 GB Datenvolumen in Österreich und der EU mit bis zu 150 Mbit/s Download, 250 Minuten Auslandstelefonie und 250 SMS in die EU und unbegrenzte Minuten und SMS in Österreich und der EU sowie zusätzlich 150 Minuten, 150 SMS und 500 MB nach und in Europa (außerhalb der EU).



Für Einsteiger eignet sich der neue Tarif „BUSINESS Mobile S“ um monatliche 19,99 Euro mit 10 GB Datenvolumen in Österreich und der EU mit bis zu 50 Mbit/s und unbegrenzten Minuten und SMS in Österreich und der EU.

Weitere Information unter https://business.t-mobile.at/tarife.



Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Details zu inkludierten Ländern



