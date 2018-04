Termine am 12. April in der "Rathauskorrespondenz"

10.00 Uhr, Pressegespräch der ÖVP Wien zum Thema „Sicherheitsoffensive für Wien“ mit StR Markus Wölbtisch und NR-Agb. Karl Mahrer (ÖVP Wien, 1., Lichtenfelsgasse 7) 10.30 Uhr, Pressekonferenz der Wiener Grünen zum Thema "Auswirkungen der Breitspurbahn auf das Wiener Umland" mit u.a. GR Rüdiger Maresch (Hauptbahnhof, Erdgeschoss, Konditorei Oberlaa) 11.00 Uhr, Überreichung der Ehrenbürger-Urkunde der Stadt Wien an Dr. Hugo Portisch durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 12.00 Uhr, Pressegespräch im Anschluss an die Konferenz der österreichischen FinanzlandesrätInnen mit u.a. Wiens Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner (ARES Tower, 22., Donau City Straße 11, „Wolke 19“, 19. Stock) 14.00 Uhr, UNECE-Konferenz zu sozial orientierter Wohnungspolitik in Europa mit u.a. LAbg. Kurt Stürzenbecher (Uno- City/Zentraler Eingang/Raum C-C4, 22., Wagramer Str. 5) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoss, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Ottakring (Amtshaus, 16., Richard-Wagner-Platz 19, 1. Stock, Sitzungssaal)

