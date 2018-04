HDI in Haushalt- und Rechtsschutzsparte unter den TOP 3

Zweimal Bronze für den innovativen Schaden-/Unfall-Versicherer

Wien (OTS) - Bei der diesjährigen Verleihung des Assekuranz Award Austria beweist der Kfz-Experte einmal mehr, dass auch seine Sparten Haushalt und Rechtsschutz im Spitzenfeld liegen. Österreichs unabhängige Versicherungsmakler bewerteten die Zusammenarbeit mit HDI in zehn Leistungsbereichen - wie z.B. Produktqualität, Preise, Schadensregulierung - in beiden Sparten mit „Sehr gut“.

„Großartig, dass unser Portfolio diesen Anklang findet“, freut sich Thomas Lackner, Vorstand HDI Versicherung AG, der beide Auszeichnungen am 11. April, im Rahmen einer Gala im Design Center Linz in Empfang nehmen durfte. „Dass die österreichische Maklerschaft unsere Initiativen in diesen Bereichen so schätzt, freut uns natürlich besonders.“

Schließlich setzte man im vergangenen Jahr den Kampagnen– und einen Vertriebsschwerpunkt auf die Haushaltsprodukte „HDI Heimvorteil“.

„Natürlich werden wir die Studie, die den Auszeichnungen zugrunde liegt, analysieren und uns im Detail anschauen, in welchen Bereichen wir unsere Leistungen noch optimieren können“, betont HDI Vorstandsvorsitzender Günther Weiß.

Das Bewertungsverfahren

Seit 2005 wird vom österreichischen Versicherungsmaklerring (ÖVM) eine systematische Befragung innerhalb der Berufsgruppe zur Bewertung von Versicherungsgesellschaften vorgenommen. An der AAA-Umfrage 2018 beteiligten sich im Jänner und Februar 530 Makler. Jeder konnte in sieben Kategorien bis zu zehn Versicherer beurteilen, mit denen er oder sie in den vorangegangenen zwölf Monaten in einer Geschäftsbeziehung stand. Der Assekuranz Award Austria wird vom ÖVM und von der wissma Marktforschung GmbH durchgeführt.

Über HDI:

HDI prägt den heimischen Markt als innovativer und schneller Versicherer. Die österreichische HDI Versicherung AG ist Teil des Talanx-Konzerns. Talanx ist mit Prämieneinnahmen von 33,1 Mrd. Euro (2017) und rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv.

HDI Österreich betreibt Niederlassungen in Tschechien, Ungarn und der Slowakei. Die Betreuung der österreichischen Kunden erfolgt direkt über die Zentrale in Wien, die Landesdirektionen, über Internet und durch selbständige Versicherungsmakler und -agenten. Mit 280 Mitarbeitern verwaltet HDI in Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei ein Gesamtprämienvolumen in Höhe mehr als 200 Mio. Euro.

