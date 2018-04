Zurich Haushaltsversicherung auf Platz 1

Wien (OTS) -

11. April 2018. Neuerliche Auszeichnung für Zurich: Ein Vergleich der Arbeiterkammer Oberösterreich weist die Haushaltsversicherung der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft als Testsieger aus.

In einem aktuellen Versicherungstest der AK Oberösterreich schnitt Zurich mit deutlichem Abstand am besten ab. Im Test wurden 16 Versicherungsangebote für eine Mietwohnung mit 90 Quadratmetern und solider Ausstattung verglichen. Die Prämie von Zurich lag mit deutlichem Abstand vor dem nächstplatzierten Anbieter. Die Haushaltsversicherungen von Zurich bieten Schutz für moderne Ansprüche, etwa die Leistung im Falle der groben Fahrlässigkeit.

„Der Testsieg beim AK-Vergleich der Haushaltsversicherungen reiht sich in die Serie der vielen Auszeichnungen ein, die wir in den letzten Jahren erhalten haben. Dieser erste Platz beim Vergleich der Arbeiterkammer freut uns sehr. Der Test bestätigt erneut, dass unsere Versicherungslösungen die Kundenbedürfnisse treffen“, sagt Dr. Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes und verantwortlich für Vertrieb und Marktmanagement bei Zurich.

Zurich setzt Erfolgsserie fort

Zurich führt mit dieser neuerlichen Erstplatzierung die Serie der Auszeichnungen fort. Das Unternehmen führt mit 26 Stockerl-Platzierungen die „Ewige Bestenliste“ in der 12-jährigen Geschichte des Assekuranz Austria Award an. Des Weiteren erhielt Zurich erst vor kurzem erneut Auszeichnungen von ÖGVS-Gesellschaft für Verbraucherstudien: Die Rechtsschutz-Versicherung erreichte den ersten Platz im Gesamtranking und eine Top-3-Platzierung beim Award der Branchenchampions in der Unfallversicherung.

Bildmaterial finden Sie hier.

Über Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 53.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Schaden- und Unfall- sowie im Lebensversicherungsbereich in über 210 Ländern und Gebieten. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft ist eine der führenden Versicherungen Österreichs. Als Kompositversicherer bietet Zurich Österreich eine breite Produktpalette im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung, die vielfach ausgezeichnet wurde. Zu den rund 700.000 Kundinnen und Kunden zählen Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Zurich Österreich ist Arbeitgeber für rund 1.200 Mitarbeitende in allen Bundesländern. Das Unternehmen führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.

Rückfragen & Kontakt:

Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft

Mag. Daniela Sisa

Unternehmenskommunikation

presse @ at.zurich.com, Tel.: (01) 501 25-1456

www.zurich.at / www.zurich-connect.at