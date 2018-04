„Kabarettgipfel“ mit Resetarits, Eckel, Kristan, Sarsam und Schwarzmann

Tickets für den Kabarettabend am 7. und 8. Mai in der Wiener Stadthalle sichern

Wien (OTS) - Am 7. und 8. Mai 2018 geht in der Wiener Stadthalle der nächste „Kabarettgipfel“ über die Bühne! Erstmals dabei sind Klaus Eckel, Alex Kristan, Omar Sarsam sowie die bayerische Kabarettistin Martina Schwarzmann. Und wieder mit im Team ist Doyen Lukas Resetarits! Er wird gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen zwei Themengebiete pointiert angehen: zum einen Jugend und Bildung, zum anderen Sommer und Urlaub. Die Landwirtin Martina Schwarzmann verbreitet mit Gitarre und typisch bayerischem Gleichmut einen Hauch des legendären Gerhard Polt. Omar Sarsam wiederum machte zuletzt bei der ORF-Quizcomedy „Was gibt es Neues?“ und der ORF-Stand-up-Comedy „Pratersterne“ sowie auf diversen Kleinkunstbühnen Furore. Alex Kristan ist nicht nur begnadeter Parodist, sondern einer der derzeit erfolgreichsten heimischen Kabarettisten. Und der mehrfach preisgekrönte Klaus Eckel (Salzburger Stier, Österreichischer und Deutscher Kleinkunstpreis) wird mit seinen Pointen sicher wieder Hirn und Zwerchfell gleichzeitig strapazieren.

Zu sehen ist der „Kabarettgipfel“ in zwei Teilen am Freitag, dem 1. und 8. Juni, jeweils um 20.15 Uhr in ORF eins.

Wer live beim „Kabarettgipfel“ dabei sein möchte, kann unter tickets.ORF.at, www.stadthalle.com sowie www.oeticket.at Tickets erwerben.

