T-Mobile und Espress It: Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit - das verbindet uns

Neuer T-Mobile Flagship Store im Herzen Wiens bietet modernste Kommunikationstechnologien und besten Kaffeegenuss

Wien (OTS) - Ab 11. April 2018 bereitet T-Mobile seinen Kunden in der Inneren Stadt ein neues Kommunikationserlebnis: Im neuen T-Mobile Flagship Store in der Rotenturmstraße 17 erhalten die Shopbesucher die modernste Kommunikationstechnologie, beste Beratung und exklusiven Kaffeegenuss des österreichischen Familienunternehmens Schärf Coffeeshop GmbH mit der international renommierten Marke Coffeeshop Company.

Nachhaltiges Kommunikationserlebnis: digital und analog

"Espress It by Coffeeshop Company": Dieses kompakte Selbstbedienungskonzept steht für die bewährte Qualität und den trendigen Lifestyle der Coffeeshop Company. Die innovative Technologie und die hochwertige Produktvielfalt von Espress It betont die Dienstleistungsorientierung von Unternehmen und bietet durch die einfache Integrierbarkeit in bestehende Systeme besten Kaffeegenuss im Retail- und Officebereich.

So können sich die T-Mobile Shopbesucher in moderner Kaffeehaus-Atmosphäre über neueste Smartphone-Trends und Tarife informieren und hochwertige Kaffeespezialitäten genießen. Hier treffen zwei Ebenen der zwischenmenschlichen Kommunikation in Vollendung zusammen: digital und analog.

"Wir freuen uns über die Kooperation mit T-Mobile, da Nachhaltigkeit und Kundenorientierung für unsere beiden Unternehmen im Zentrum stehen" , so Marco Schärf, Geschäftsführer der Schärf Coffeeshop GmbH.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.espressit.at

