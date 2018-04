A V I S O - Pressefrühstück: „Die Interactive Zone der TRA 2018“

Pressefrühstück: Präsentation der Interactive Zone der TRA 2018



Die Transport Research Arena (TRA) 2018 ist die größte

Verkehrsforschungskonferenz Europas und findet heuer erstmalig in

Österreich statt. Schon bei Beginn der Planungen für die TRA 2018

wurde entschieden, dass zusätzlich zur Konferenz und der klassischen

Ausstellung ein Bereich mit interaktiven Demonstrationen und

Live-Präsentationen geschaffen werden soll. Die sogenannte

Interactive Zone bietet ExpertInnen die Möglichkeit

Forschungsprojekte und innovative Lösungen auszuprobieren und am

eigenen Leib zu erleben. Damit soll die Lücke zwischen Forschung und

Umsetzung geschlossen werden und ist ein Appell zur stärkeren

frühzeitigen Kooperation beider Bereiche. Die mehr als 40

Demonstrationsprojekte sind dabei in sechs Themenclustern

zusammengefasst. JournalistInnen haben bei diesem Pressefrühstück

die Möglichkeit die Interactive Zone exklusiv vor Öffnung zu erleben

und mit Projektpartnern ins Gespräch zu kommen.



TeilnehmerInnen:



Mag. Evelinde GRASSEGGER (Bundesministerium für Verkehr, Innovation

und Technologie)



DI Martin RUSS (Geschäftsführer AustriaTech)



Zusätzlich stehen Ihnen die ExpertInnen der einzelnen

Demonstrationsprojekte für Einzelgespräche zur Verfügung. Da das

Pressefrühstück in einem abgesperrten Bereich stattfindet, ist eine

Teilnahme nur nach Anmeldung unter h.dirnbacher @ bettertogether.com

möglich.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Datum: 17.4.2018, 08:00 - 09:40 Uhr



Ort:

Reed Messe Wien Ausstellungshalle A Interactive Zone

Messeplatz 1, 1020 Wien



Url: https://www.traconference.eu/



Rückfragen & Kontakt:

Harald Dirnbacher

b2g bettertogether Kommunikationsagentur

Tel.: 0043 699 1999 7702

E-Mail: h.dirnbacher @ bettertogether.com