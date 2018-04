Füreinander & Miteinander im Dialog sein

1. Dialog-Forum Engagierter Buddhismus in der ÖBR

Wien (OTS) -

engagiert & buddhistisch

Anläßlich des Jubiläums von 35 Jahren staatlicher Anerkennung des Buddhismus in Österreich wollen wir den Engagierten Buddhismus auf die Bühne bitten. Seit vielen Jahrzehnten sind Buddhistinnen und Buddhisten ehrenamtlich in Österreich aktiv und engagieren sich für die Gesellschaft. „Mit Tatkraft, fachlich kompetent und viel Einsatz unterstützen sie Menschen in persönlichen Lebenskrisen und bringen auf vielen Ebenen heilsame Impulse in unsere Gesellschaft. Wir laden zu einem Dialog mit unseren engagierten Buddhisten ein und haben dafür ein neues Format gefunden.“ meint Präsident Gerhard Weissgrab.

Alle Einrichtungen des Engagierten Buddhismus in der ÖBR stellen sich gemeinsam vor:



Mobiles Hospiz, Krankenbegleitung, Trauergruppe, Sangha-Beratung, Netzwerk Achtsame Wirtschaft, Animal Compassion, Netzwerk junger Buddhistinnen & Buddhisten, Gefangenenbegleitung, Wandergruppe Buddha-Natur, Karuna – Flüchtlingshilfe: www.oebr.at/engagement/

Präsentations-Abend: Kurzvorstellung aller Einrichtungen

Fr., 20.4. 2018: 18.00 Uhr – 20.30 Uhr

Buddhistisches Zentrum der ÖBR am Fleischmarkt 16, 1010 Wien

Dialog-Forum: "Füreinander & Miteinander im Dialog sein"

Samstag: 21.4.2018: 12.00 -17.00 Uhr,

Buddhistisches Zentrum der ÖBR am Fleischmarkt 16, 1010 Wien

12.00 Uhr Einlaß und Eröffnung der Infostände

13.00 – 14.00 Uhr: Anhaften und Loslassen

Krankenbegleitung: 5 Jahre Krankenbegleitung, Susanne Penstone

Mobiles Hospiz: Leben bis zuletzt, Swantje Cooper

Trauergruppe: Wege zum Abschied finden, Susanne Penstone

Sangha-Beratung: Mit den 4 edlen Wahrheiten zum Glück, Loui Hatz

14:30 – 15.30 Uhr: Ich, Ihr und Wir

Netzwerk Achtsame Wirtschaft: Wir sind Geld?! Heinz Vettermann

Netzwerk junger Buddhistinnen & Buddhisten: jung & aktiv, Matthias Grümayer & Mathias Lederer

Animal Compassion: Mitgefühl mit allen fühlenden Wesen, Gerhard Weissgrab

16:00 – 17.00 Uhr: Drinnen und Draußen

Gefangenenbegleitung: Leben hinter Mauern, Andreas Hagn

Wandergruppe Buddha-Natur: Kraft der Natur, Reinhard Malicek

Karuna Flüchtlingshilfe: Wir geben Zuflucht, Swantje Cooper

17.00 Uhr ÖBR Frühlings-Fest im Makro 1

Fleischmarkt 16 im Innenhof, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft (ÖBR)

Tel.: 0043 1 512 37 19

office @ buddhismus-austria.at

www.buddhismus-austria.at