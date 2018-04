Daniel Bsteh wird neuer Managing Director bei Mondelez Österreich

• Daniel Bsteh seit April neuer Geschäftsführer für österreichischen Markt • Andreas Kutil wechselt ins Europa-Headquarter

Wien (OTS) - Daniel Bsteh, 42, folgt Andreas Kutil als neuer Managing Director für Mondelez Österreich, der nach Zürich wechselt. Vor knapp 18 Jahren begann die Karriere von Daniel Bsteh bei Mondelez – damals noch Kraft Jacobs Suchard – im Verkauf in Wien. Seit Oktober 2017 zeichnete sich Bsteh für das gesamte österreichische Key Account Management von Mondelez Österreich verantwortlich. Weitere berufliche Stationen des gebürtigen Niederösterreichers bei Mondelez waren Tätigkeiten im europaweiten Sales-Bereich, die Key Account Management-Leitung des gesamten Kaffeegeschäftes (bis 2015) sowie Trade Marketing & Category Planning.

„Wir sind ein internationaler Player, der gezielt auf die lokalen Bedürfnisse eingeht. Damit werden wir die Präsenz unserer starken globalen und lokalen Marken wie Milka, Oreo, Suchard oder Mirabell weiter ausbauen,“ erläutert Daniel Bsteh seine Ziele für das österreichische Geschäft.

Andreas Kutil, der neun Jahre als Managing Director für Mondelez Österreich verantwortlich war und in den letzten drei Jahren zusätzlich überregionale Verantwortung übernommen hat, wird künftig im europäischen Headquarter in Zürich tätig sein. In seiner neuen Rolle wird er maßgeblich für strategische Zukunftsprojekte des Unternehmens verantwortlich sein.

Foto zum Download: https://we.tl/gTRaPoCb8E

Daniel Bsteh, Managing Director Mondelez Österreich, Fotocredit Daniel Bsteh

