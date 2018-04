Blumenmärkte 2018: Die Gärtner kommen zu den Wienern

59 Standorte bieten von 16. April bis 9. Mai 2018 Blühendes für Balkon und Garten

Wien (OTS) - Auch in diesem Jahr kommen die Wiener Gärtner mit ihren Qualitätsprodukten wieder in die Bundeshauptstadt, wo sie an 59 Standorten quer durch Wien bunte und blühende Beet- und Balkonpflanzen anbieten. Der Startschuss für die bereits traditionellen Blumenmärkte fällt am 16. April.

Vier Wochen lang bekommt die Wiener Bevölkerung dann die besondere Gelegenheit, frische Produkte für Balkon, Terrasse oder Garten direkt von den Produzenten zu erwerben. Dabei stehen die Wiener Gärtner auch für Fragen rund um die richtige Pflege zur Seite, unterstützen mit gestalterischen Ideen und beraten gerne mit ihrem Know-how und ihrer Erfahrung zum idealen Standort und zur Auspflanzung der Sommerblumen.

Eine "alte" Pflanzensorte erobert die Stadt – "Pelargonien in the City 2018"

Keine andere Pflanze ist besser geeignet, sich an die Bedingungen im Stadtgebiet anzupassen als die Pelargonie. Sie ist hitzeresistent, pflegeleicht und ideal für das städtische Klima. Ob auf der Terrasse, dem Balkon oder im Dachgarten: Die Pelargonie mit ihrer Farben- und Formenvielfalt verkörpert mit den richtigen Dekoelementen urbanen Lifestyle. Ihre breite Farbpalette, heute ergänzt um modische Flieder- oder Violetttöne, hebt sich perfekt vom städtischen Grau ab. Für besondere urbane Rückzugsorte mit Wohlfühlgarantie ist die ideal.

Gewinnspiel: "Meine außergewöhnliche Pelargonien-Wohlfühloase"

Im Rahmen dieser Aktion wird auch ein Gewinnspiel veranstaltet: Wer bis 12. August 2018 ein Foto seiner Pelargonien-Wohlfühloase auf Balkon, Terrasse oder Garten an office @ blumenbuero.or.at schickt, kann einen Warengutschein für Blumen und Pflanzen im Wert von 200 Euro, zweimal zehn Eintrittskarten für die internationale Gartenbaumesse in Tulln sowie Fachbücher zum Thema Garten, zur Verfügung gestellt vom Österreichischen Agrarverlag, gewinnen.

Bunte Pflanzenvielfalt aus eigener Produktion

Ob klassische Balkonpflanzen, wie Pelargonien in unterschiedlichsten Farbschattierungen und Arten, Aztekengold, Gemüsepflanzen, Dahlien in verschiedenen Farben und Formen, bunte Fuchsien, Petunien oder beliebte Küchenkräuter wie Schnittlauch, Basilikum oder Rosmarin: Die Wiener Gärtner präsentieren auch in diesem Jahr bei ihren Blumenmärkten wieder ihre besondere Pflanzenvielfalt und erstklassige Qualität aus eigener Produktion. Nähere Informationen gibt es unter der Tel.-Nr. +43/1/6151298, E-Mail: office @ die-wiener-gaertner.at, Web: www.die-wiener-gaertner.at. (Schluss)





