A V I S O - PK anl. Eröffnung der Transport Research Arena 2018

PK anl. Eröffnung der Transport Research Arena 2018



Die Transport Research Arena (TRA) 2018, ist die größte

Verkehrsforschungskonferenz Europas und findet heuer erstmalig in

Österreich statt. Rund 3.000 ExpertInnen aus der ganzen Welt werden

dabei über die aktuellsten Entwicklungen im Bereich Verkehr,

Transport und Mobilität diskutieren. Bundesminister Ing. Norbert

Hofer lädt herzlich MedienvertreterInnen zur

Eröffnungspressekonferenz ein.



Teilnehmer:

Norbert HOFER (Bundesminister für Verkehr, Innovation und

Technologie)

Andreas MATTHÄ (Vorstandsvorsitzender ÖBB)

Georg KAPSCH (Präsident Industriellenvereinigung / Vorstand Kapsch

AG)

Helmut LIST (Vorstand AVL List GmbH.)

Christian CHIMANI (Chair of the TRA 2018 Programme Committee)



Da die Pressekonferenz in einem abgesperrten Bereich stattfindet,

ist eine Teilnahme an der Pressekonferenz nur nach Anmeldung unter

h.dirnbacher @ bettertogether.com möglich.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Datum: 16.4.2018, 09:00 - 09:45 Uhr



Ort:

Reed Messe Wien Raum Schubert 5+6/1. Stock

Messeplatz 1, 1020 Wien



Url: https://www.traconference.eu/



Rückfragen & Kontakt:

Harald Dirnbacher

b2g bettertogether Kommunikationsagentur

Tel.: 0043 699 1999 7702

E-Mail: h.dirnbacher @ bettertogether.com