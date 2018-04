Der grüne Button ist live: VERIMI startet stufenweise seine Identitäts- und Datenplattform

VERIMI-Plattform ist live geschaltet, das Basisprodukt ist mit Video-Ident-Verfahren ausgestattet

Deutsche Bank und Bundesdruckerei binden VERIMI ein, weitere Gesellschafter und Partner folgen im ersten Halbjahr

Start-ups Weltsparen, Compaio und Docyet sind Anwendungspartner der ersten Stunde

Weitere Produktfeatures wie Bezahl- und Ausweisfunktion sowie digitale Behördengänge kommen in den nächsten Monaten hinzu

Ab sofort ist VERIMI, die neue europäische Identitäts- und Datenplattform, mit seinem zentralen und bequemen VERIMI Log-in (Single-Sign-on) als Basisprodukt (Minimum Viable Produkt - MVP) im deutschen Markt verfügbar. Der Launch erfolgt stufenweise: In einem ersten Schritt wurde die VERIMI-Systemplattform hochgefahren und produktiv geschaltet. Als VERIMI Gesellschafter sind in diesem Stadium des Go-Live-Prozesses die Deutsche Bank und die Bundesdruckerei dabei. Der grüne VERIMI Button ist damit für die Online-Kunden der Deutschen Bank und die Kunden der Bundesdruckerei live geschaltet.

"Der Start der Plattform ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von VERIMI und für die Digitalwirtschaft in Europa", sagt Donata Hopfen, CEO bei VERIMI. "Wir sind jetzt mit unserem VERIMI System live, stufenweise binden wir in den nächsten Wochen und Monaten weitere Gesellschafter und Anwendungspartner an. Uns war es wichtig, jetzt mit der Plattform unter realen Bedingungen live zu gehen." Parallel ist mit Weltsparen, Compaio und Docyet ein ausgewählter Kreis von Start-ups angebunden, die von Beginn an die Entwicklung von VERIMI aktiv begleitet haben. Ziel ist es, nach dem Start der Plattform, diese zügig mit neuen Produktfeatures auszustatten und die Reichweite schrittweise zu erweitern.

Neben dem Single-Sign-on ist das Video-Ident-Verfahren von Beginn an Teil des Produktes. Bei diesem können sich Nutzer mit Hilfe ihres Personalausweises oder Reisepasses direkt online legitimieren. Weitere Funktionen kommen sukzessive dazu, zum Beispiel die qualifizierte elektronische Signatur nach eIDAS, Bezahldienste, das Hochladen und das Archivieren sensibler Dokumente sowie Funktionalitäten für Personaldokumente. VERIMI ermöglicht damit auch so genannte digitale Behördengänge, also beispielsweise die sichere Identifikation und Authentifizierung mit Bürgerportalen.

Nutzer behalten mit VERIMI die Kontrolle über ihre Daten

VERIMI ist als zentrale und branchenübergreifende Plattform konzipiert. Nutzer registrieren sich einmalig und können danach die digitalen Services und Produkte der angebundenen Partner nutzen. Darüber hinaus bietet VERIMI für Nutzer die einfache Möglichkeit bereits hinterlegte Kundendaten auf die Plattform zu übertragen. Wesentlicher Vorteil von VERIMI ist es, dass Nutzer die volle Kontrolle über ihre eigenen Daten behalten. Über Einstellungen auf der Plattform können sie selbst bestimmen, welche persönlichen Daten welcher Partner erhalten soll. Einmal erteilte Genehmigungen können jederzeit widerrufen werden. VERIMI ist im ersten Release als zentrale Plattform konzipiert, wird jedoch bei entsprechendem Reifegrad der Technologien auf ein dezentrales Modell umgestellt.

Für Partnerunternehmen bedeutet die Integration von VERIMI, eine sichere und einfache Möglichkeit, Kunden im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) digital anzusprechen und zu binden. VERIMI liefert zudem sichere Identitäten an die angebundenen Partner, was zu weniger Abbrüchen bei Transaktionen und zu geringeren Zahlungsausfällen führt. Zudem gewinnt VERIMI kontinuierlich neue Partner und Kunden und steigert damit Reichweite und Relevanz der Plattform. VERIMI ist als eine für alle Branchen und Industrien offene Plattform entwickelt, die es Unternehmen leicht macht, die grünen VERIMI Button über die API Schnittstelle bequem in bestehende Online-Angebote zu integrieren.

Datensicherheit auf höchstem Niveau

VERIMI ist eine offene Plattform, die von den Anwendungspartnern auf Basis von Standard-Protokollen wie OAuth und OpenID Connect in Websites und Apps eingebunden werden kann. Die Plattform unterstützt zukünftig alle vier Authentifizierungsstufen (LoA 1-4) nach ISO-Standard, startend mit dem einfachen Log-in und der Bestätigung eines zweiten Faktors(z.B. Zahlencode via SMS). Die höheren Stufen drei und vier werden in enger Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei bis zum Ende des Jahres bereitgestellt: durch den Einsatz des Personalausweises oder dem Einsatz mobiler Identifikationslösungen auf dem Handy, die im Förderprojekt OPTIMOS des Wirtschaftsministeriums entwickelt werden. Die VERIMI-Plattform Architektur sorgt zusätzlich dafür, dass Kundendaten auf mehreren Ebenen geschützt werden. So werden beispielsweise sämtliche Nutzer-Konten wie auch die hinterlegten Daten in den Konten individuell verschlüsselt. Damit wären die Nutzerdaten selbst bei einem unerlaubten Eindringen in die Systeme sicher. VERIMI erfüllt die hohen Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der Europäischen Union, einschließlich der im Mai inkrafttretenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Zitat Deutsche Bank

Markus Pertlwieser, Digitalchef für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank: "Nur der vertrauenswürdige Umgang mit den Daten der Kunden öffnet dauerhaft die Tür zu digitalen Geschäftsmodellen. VERIMI geht als offene Plattform jetzt voran und wir laden alle deutschen und europäischen Unternehmen ein, sich uns anzuschließen."

Zitat Bundesdruckerei

Stefan Hofschen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bundesdruckerei GmbH: "Die Bundesdruckerei unterstützt als führender Vertrauensdiensteanbieter den erfolgreichen Start und die Nutzung der VERIMI Plattform. Die aktuellen Fälle mangelnder Kontrolle und Missbrauch von Identitätsdaten zeigen, wie wichtig eine vertrauenswürdige Identifizierungsplattform als Alternative ist. Mit VERIMI können sich Internet-Nutzer bei unterschiedlichsten Online-Anwendungen einfach und sicher identifizieren und authentifizieren - zukünftig auch mit dem deutschen Personalausweis."

Über VERIMI

VERIMI ist die neue europäische, branchenübergreifende Identitäts-und Datenplattform. VERIMI vereint einen bequemen und zentralen Log-in (Single Sign-on), höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards nach europäischem Recht und die Selbstbestimmung der Nutzer über die Verwendung der persönlichen Daten. VERIMI wurde im Mai 2017 gegründet. Die Plattform wird von einer breiten Allianz international aufgestellter Unternehmen getragen. Zum Gesellschafterkreis gehören die Unternehmen Allianz, Axel Springer, Bundesdruckerei, Core, Daimler, Deutsche Bank mit der Postbank, Deutsche Telekom, Giesecke+Devrient, Here Technologies sowie Lufthansa. VERIMI startet im deutschen Markt. Das Angebot wird sukzessive auf andere europäische Märkte ausgedehnt.

