Pressekonferenz am 25. April - Aktuelle Ergebnisse der Osteoporoseforschung: Vitamin K – der neue Knochenschützer?

Das Österreichische Akademische Institut für Ernährungsmedizin (ÖAIE) lädt anlässlich des Osteoporoseforums zum Pressegespräch

Wien (OTS) - Osteoporose zählt – laut WHO – weltweit zu den zehn häufigsten Erkrankungen. In Österreich schätzen Experten die Zahl der Betroffenen auf fast 750.000. Die Dunkelziffer ist hoch. Etwa die Hälfte der betroffenen Frauen und Männer erhalten keine Therapie, da ihre Erkrankung nicht erkannt wird. Frauen nach der Menopause haben das größte Risiko an Osteoporose zu erkranken und durch diese Erkrankung Stürze zu erleiden. Studien zeigen, dass jede dritte Frau über 50 Jahre einen Bruch aufgrund von Osteoporose erleiden wird. Dennoch ist Osteoporose keine typische Frauenkrankheit – mehr Männer als bisher angenommen sind davon betroffen. Die Folgen sind dramatisch: Jährlich liegen zirka 16.000 der über 50-jährigen Österreicherinnen und Österreicher aufgrund von Oberschenkelhalsbrüchen im Spital. Ist Prävention möglich?

Wann: Mittwoch, 25. April 2018, 10 Uhr bis ca. 11.30 Uhr

Wo: Gesellschaft der Ärzte (Billrothhaus), Bibliothek, Frankgasse 8, 1090 Wien

Auf dem Podium:

• Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm, Präsident des Österreichischen Akademischen Instituts für Ernährungsmedizin, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Wissenschaftler und Autor:

"Osteoporose – wie ist Vorbeugung möglich?"

• Univ.-Doz. Dr. Astrid Fahrleitner-Pammer, Tagungspräsidentin des Osteoporoseforums St. Wolfgang, Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Knochen- und Mineralstoffwechsel:

"Krankheitsbild Osteoporose: Studiendaten zur Wirkung des Vitamin K auf den Knochenstoffwechsel"

• Univ.-Prof. DDr. Johannes Huber, Gynäkologe, Endokrinologe, Wissenschaftler und Autor; Österreichische Menopause Gesellschaft:

"Die vielfältigen Wirkweisen des Vitamin K"

Bitte um Anmeldung unter office @ hennrich-pr.at

