Online Dating als Mann auf kostenloser Singlebörse: Studie ermittelte beste Länder!

Eine virtuelle Reise um die Welt der kostenlosen Singlebörsen: In diesen Ländern lernt Mann am einfachsten eine Frau durch Online Dating kennen!

Marchtrenk (OTS) - Die kostenlose Singlebörse wogoal.com aus Österreich, auch bekannt als Freizeitpartnerportal.at, die gratis weltweit und lokal Menschen mit gemeinsamen Interessen zusammenbringt, ermittelte in einer 6-monatigen Studie in welchen Ländern es Männer am leichtesten haben eine Frau auf einer Dating Seite im Internet kennenzulernen.



Das Ergebnis ist für deutschsprachige Männer besonders ernüchternd. Deutschland zählt weltweit zu den schwersten Ländern als Mann eine Frau im Internet kennenzulernen. Von 60 Ländern landete Deutschland auf den 57. Platz. Nur in Portugal, Schweden und Irland haben es Männer noch schwerer. Gerade einmal 22% der weiblichen Singles aus Deutschland antworteten auf eine Nachricht, und von diesen 22% brach mehr als jede zweite Dame, nach dem Austausch von nur wenigen Nachrichten, den Kontakt vorzeitig wieder ab.



Etwas leichter tun sich die Männer in der Schweiz. Hier antworteten zumindest 28% der alleinstehenden Schweizerinnen auf eine Nachricht, von denen dann 50% zu einem Date bereit waren. Im Ranking aller Länder belegte die Schweiz aber trotzdem nur den 47. Platz.



Das beste Ergebnis aller deutschsprachigen Länder verbuchten die Männer aus Österreich. Mit Rang 32 landete man immerhin weltweit im Mittelfeld. Die Wahrscheinlichkeit als alleinstehender Mann aus Österreich von einer österreichischen Singledame eine Antwort zu erhalten liegt bei immerhin 36%. 56% der Österreicherinnen von diesen 36% brachen dann den Kontakt mit ihrer neuen Internetbekanntschaft nicht so schnell ab wie in Deutschland oder der Schweiz, was die Chance für ein Date im deutschsprachigen Raum in Österreich am wahrscheinlichsten macht.



Weltweit am einfachsten im Internet eine Frau kennenzulernen haben es Männer aus Asien und Afrika. In den Top 10 befinden sich gleich 5 asiatische und 4 afrikanische Länder. Nachrichten an Nigerianerinnen beinhalten mit 74 Prozent die größte Chance eine Antwort zu erhalten. Dafür hat man bei Damen von den Philippinen mit 85 Prozent die höchste Wahrscheinlichkeit auf ein Date. Bei der Berücksichtigung aller Ergebnisse der Studie kamen Männer aus Ägypten auf den 1. Platz, gefolgt von den Herren aus Indonesien und Nigeria.



In Europa schnitt die Ukraine am besten ab, gefolgt von der Tschechischen Republik und Norwegen. Eher schlecht schnitten die Länder aus Nord und Südamerika ab. Brasilien kam als bestes amerikanisches Land weltweit nur auf Rang 25. Online Dating scheint in Nord und Südamerika für Männer, verglichen mit anderen Teilen der Welt, ein eher schwieriges Unterfangen zu sein. Scheinbar bevorzogen Amerikanerinnen das echte Leben einen Mann kennenzulernen. Sie erstellen zwar gerne Profile auf kostenlosen Singlebörsen, sind bei der Kommunikation aber dann sehr selektiv und passiv.



Das mit Abstand schwierigste Land der Welt als Mann im Internet eine Frau kennenzulernen ist aber Irland. Nur 6% antworteten auf eine Nachricht, und selbst das waren meist Migrantinnen die erst kürzlich nach Irland gezogen sind. 33% davon zeigten Interesse sich bei einem Date näher kennenzulernen. Die Wahrscheinlichkeit eine gebürtige Irin über das Internet einmal im echten Leben zu treffen ist nach diesen Ergebnissen zufolge als extrem gering einzuschätzen.



In die Studie flossen ebenfalls die Lieblingsthemen der weiblichen Singles aller Länder ein. So unterhalten sich Peruanerinnen am liebsten über das Reisen, für Mexikanerinnen sind Gesprächsthemen über Beruf, Karrieremöglichkeiten und Weiterbildung sehr wichtig, und die alleinstehenden Damen aus Slowenien unterhalten sich am liebsten über Religion und Politik.



Eine umfangreiche Darstellung aller Ergebnisse und Rankings dieser Studie gibt es hier: Dating Studie.



Rückfragen & Kontakt:

mail3 @ wogoal.com

07243/51827