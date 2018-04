VEGGIEZZ expandiert weiter

Am Donnerstag, den 12. April eröffnet eine weitere Filiale des erfolgreichen, österreichischen Franchise-Systems Veggiezz in der Fußgängerzone Favoritenstraße/Keplerplatz 11.

Wien (OTS) - Von 18:30 bis 20:30 Uhr verwöhnen wir Sie mit GRATIS veganen, kulinarischen Kostproben.



VEGGIEZZ ist das erste vegane, österreichische Casual-Dining-Konzept auf Franchise Basis mit mehreren etablierten Filialen. Veggiezz versteht sich als erstklassiges Restaurant mit ausschließlich veganem Speisen- und Getränke-Angebot, immer frisch zubereitet aus nachhaltig hochwertigen Zutaten. Damit begründet Veggiezz eine neue Dimension von purer, veganer Dining-Qualität und grenzt sich bewusst von Fastfood und Durchschnittsangeboten ab.



Wir freuen uns, einen weiteren Dining Room in der Fußgängerzone Favoritenstraße eröffnen zu dürfen.

Am 12.04.18 ab 18:30 Uhr sind all jene herzlich eingeladen, die Veggiezz bereits kennen oder kennenlernen wollen, um einen schönen Abend in gemütlicher Atmosphäre mit unseren Köstlichkeiten zu genießen. Eine GRATIS Verkostung durch das schmackhafte Speisenangebot sowie Begrüßungscocktails und musikalische Untermalung erwarten die BesucherInnen.



Veggiezz Frühlingserwachen

Ein Highlight der veganen Franchisekette Veggiezz: Zur Standardkarte wird nun zusätzlich ein Add-on mit Superfood Speisen (Superfood Maki, Sommerrollen) und allergenfreien Speisen, die zu 100 % laktose- und glutenfrei sowie histamin- und fruktosearm sind, angeboten.

Schon im Frühling 2018 öffnen weitere Veggiezz Dining Rooms im Donauzentrum/Wien und am Hauptplatz/Linz.

