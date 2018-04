„Energy tomorrow“: Elektrisierende Impulse beim Energie-Event von TPA

Wer profitiert von der kommenden Energiewende? Und wie ist sie wirklich zu schaffen? Die Antworten darauf gibt „Energy Tomorrow“ am 16. April im Ares Tower in Wien.

Wien (OTS) - Mit der Veranstaltungsreihe „Energy Tomorrow“ setzt TPA heuer bereits zum 7. Mal wichtige Impulse in der öffentlichen Diskussion rund um die Energiewende, ihre Chancen und die Hürden am Weg zur Umsetzung. Aktuelle Themen und spannende Speaker machen aus dem Event am 16. April einen „Pflichttermin“ für Financiers von Energieprojekten, Entwickler, Betreiber und Abnehmer von Kraftwerksprojekten aus dem Bereich der Alternativ-Energien - und für alle an Zukunftslösungen im Energiebereich Interessierten. Unter den Top-Speakern: Erfolgsunternehmer und Innovator Walter Kreisel und Energieexperte Prof. Ingo Stadler. Die Teilnahme ist kostenlos.

Vorreiter der Elektrifizierung

Warum es Sinn macht, die Welt zu elektrifizieren – darüber spricht der innovative Unternehmer Walter Kreisel. Der Geschäftsführer von Kreisel Systems ist Vordenker und Vorreiter in Sachen Elektrifizierung. Walter Kreisel setzt auf die Batterietechnologie der Zukunft, die in seinem oberösterreichischen Unternehmen entsteht. Mit seinem Team entwickelt er innovative Lösungen für Wohnraum, Gewerbe, Industrie und Energieversorger - und reduziert mit intelligenten Lade- und Infrastrukturlösungen die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen sowie den CO2 Ausstoß.

Motivatoren für die Wende

Als weiterer Vordenker stellt Prof. Ingo Stadler, Experte für Erneuerbare Energien, die Kernfrage: Wie sieht es mit der tatsächlichen Umsetzung der Energiewende aus? Prof. Stadler forscht und lehrt an der Fachhochschule Köln und widmet sich den großen Chancen, die eine Energiewende in den verschiedenen Energiesektoren mit sich bringt, aber auch den Ängsten, die damit verbunden sind. Eignet sich das Klima überhaupt als Motivator für die Umsetzung der Energiewende? Oder benötigen wir als Antreiber ganz andere Anreize, wie beispielsweise Wirtschaftswachstum oder Arbeitsplätze? Auf diese Fragen hat der renommierte Energieexperte die Antwort. Und er rechnet mit gegenwärtigen Regulierungen ab, die einer Umsetzung der Wende im Wege stehen.

Kryptomining aus Österreich

Derzeit in aller Munde – und auch bei „Energy Tomorrow“ ein wichtiges Thema, gerade für Financiers von Energieprojekten: die Blockchain-Technologie. Was ist jetzt schon möglich und was kommt als Nächstes? Darüber informiert David Schnetzer, CTO von bitTex. Das österreichische Jungunternehmen zählt zu den größten kommerziellen Infrastrukturdienstleistern für Kryptomining innerhalb Europas. Das Team von bitTex tüftelt erfolgreich an den digitalen Diensten von morgen.

Weitere Themen und Vortragende bei „Energy Tomorrow“

Die Eröffnungsrede hält Sektionschef Michael Losch, Leiter der Sektion Energie und Bergbau im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, halten.

Über die Ökostromförderung neu informiert Bernd Rajal, Partner und Rechtsexperte bei Schönherr.

Auf die Netzparität von Windenergie-Projekten geht Wojciech Sztuba, Partner bei TPA Polen, ein und präsentiert eine kompakte Machbarkeitsstudie, basierend auf den aktuellen Entwicklungen in Südosteuropa.

Einen Überblick darüber, welche Anreize die CEE/SEE Region zur Umsetzung von Energieeffizienz bietet, gibt Johannes Becker, TPA Partner in Rumänien.

Gastgeberin ist Steuer- und Energieexpertin Karin Fuhrmann, Partnerin bei TPA.

Über TPA

Als eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich sowie zehn weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa bringt die TPA Gruppe das erforderliche branchenspezifische Wissen und die langjährige Erfahrung mit, um die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen im Geschäftsfeld Energie optimal zu forcieren. TPA freut sich, jedes Jahr einen Vormittag lang Gastgeber all jener Branchen sein zu dürfen, die unsere Zukunft maßgeblich gestalten werden. Energy Tomorrow wird sein Publikum informieren und inspirieren.

