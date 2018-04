Kärntner VP stellt Weichen für die Zukunft

Martin Gruber wird Landesrat für Ländlichen Raum und Infrastruktur, Ulrich Zafoschnig wird zweiter VP-Landesrat für Wirtschaft, Industrie, Tourismus und Mobilität.

Klagenfurt (OTS) - Im heutigen VP-Landesparteivorstand wurde der Regierungspakt mit der SPÖ Kärnten einstimmig abgesegnet.

Der geschäftsführende Parteiobmann Martin Gruber wird Landesrat für den ländlichen Raum und Straßenbau, Orts- und Regionalentwicklung sowie Agrar, Forst, Jagd, Fischerei.

Martin Gruber, der mit einem umfassenden Personal-Pouvoir innerhalb der Kärntner Volkspartei ausgestattet ist, präsentierte heute nach dem Landesparteivorstand auch seine weiteren Personalentscheidungen:

Als zweiter Landesrat wird der bisherige Vorstand der Kärntner Beteiligungsverwaltung, Ulrich Zafoschnig, in die Landesregierung einziehen. Neuer Clubobmann wird Markus Malle.

„Wir setzen mit unseren Personalentscheidungen auf Sachkompetenz. Wir nehmen unsere Regierungsverantwortung ernst und wir wollen ein enkeltaugliches Land. Diese Personalentscheidungen sind der Beleg dafür“, so der gf. Parteiobmann Martin Gruber nach dem Landesparteivorstand.

Der 51-jährige Klagenfurter Jurist Ulrich Zafoschnig wird die Referate Wirtschaft, Industrie, Tourismus & Mobilität übernehmen. Dazu Ulrich Zafoschnig: „Ich sehe das Amt als große berufliche Herausforderung und als Chance, in den nächsten Jahren für und in Kärnten die weiteren Entwicklungen in meinem Verantwortungsbereich mitzugestalten. Eines meiner Ziele ist es, einen Neustart auf Regierungsebene zu schaffen und durch Sacharbeit das Vertrauen der Kärntner Bevölkerung und aller Beteiligten zu gewinnen. Es wird alles in allem sehr spannend für mich, all meine berufliche Erfahrung zu nutzen, um das Land Kärnten zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort auszubauen und die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen.“

Als Clubobmann nominierte Gruber den Landtagsabgeordneten, Markus Malle, dieser folgt auf Ferdinand Hueter. Malle ist seit 2013 Landtagsabgeordneter und war bereits Klubobmannstellvertreter. Malle ist bekannt für seine Sacharbeit im Landtag.

Zafoschnig bekleidet Vorstandsposten wie jenen des Kärntner Ausgleichszahlungsfonds und der Kärntner Beteiligungsverwaltung und ist bis dato maßgeblich für die Hypo-Heta-Abwicklung verantwortlich. Von 2013 bis 2016 war der studierte Jurist auch Vorstand der Kärntner Landesholding. Zwischen 2009 und 2012 hatte Zafoschnig Geschäftsführerfunktionen innerhalb der Kärntner Wirtschaftskammer inne. Zafoschnig engagiert sich stark im sportlichen Bereich: Er ist Präsident der Sportunion Kärnten, Rechnungsprüfer des ÖOC sowie der Österreichischen Sporthilfe sowie Vorsitzender der Bundessportorganisation (BSO) Rechtskommission.

Auf Martin Gruber folgt der Wolfsberger Johann Weber in den Landtag.

LEBENSLAUF

MAG. ULRICH ZAFOSCHNIG, CSE

ZUR PERSON

Geburtsdatum: 12.11.1966

Geburtsort: Klagenfurt

Familienstand: Lebensgemeinschaft, 1 Sohn

2017: Zertifizierung Aufsichtsrat, CSE

1996: Rechtsanwaltsprüfung

1992: Sponsion zum Magister (Mag. iur.)

1986 - 1992: Studium Rechtswissenschaften, Karl-Franzens-Universität Graz

1985 - 1986: Präsenzdienst, Heeres Sport- und Nahkampfschule

1985: Matura, 2. Bundesgymnasium

1977 - 1985: Neusprachliches Gymnasium in Klagenfurt

1973 - 1977: Volksschule in Klagenfurt Waidmanndorf

BERUFLICHER WERDEGANG

Aktuell: Vorstand Kärntner Ausgleichszahlungsfonds, Kärntner Beteiligungsverwaltung, Nachtragsverteilungsmasse

AR Funktionen: AR Vors. Kärnten Werbung, AR Vors. LKBG, AR Villacher, Alpenstraße, AR Bundes Sport GmbH, AR Kärntner Messen

2013 - 2016: Vorstand Kärntner Landesholding

2009 - 2012 Wirtschaftskammer Kärnten, diverse Geschäfts führungsfunktionen

1997 - 2009: Raiffeisenlandesbank Kärnten, diverse Führungspositionen

1996 - 1997: Amt d. Kärntner Landesregierung

1994 - 1996: Rechtsanwaltsanwärter, Rechtsanwaltsprüfung

1992 - 1994: Landes- und Bezirksgericht Klagenfurt, Rechtspraktikant

EHRENAMTLICHE TÄTIGKEITEN

Präsident Sportunion Kärnten

Rechnungsprüfer ÖOC, Österr. Sporthilfe

Vorsitzender der BSO Rechtskommission

