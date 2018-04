Die "Donut Ökonomie"- ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell mit Revolutionspotenzial

Interview-Termine mit Kate Raworth



Die englische Version "Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like

a 21st-Century Economist" sorgte international für Aufsehen.

Kürzlich ist der Bestseller unter dem Titel "Donut Ökonomie -

Endlich ein Wirtschaftssystem, das den Planeten nicht zerstört" auf

Deutsch erschienen.



Kate Raworth, das„Bad Girl“ der anglo-amerikanischen Ökonomie,

stellt am 22. und 23. April den Ansatz ihrer "Donut-Ökonomie" in

Österreich vor. In diesem Rahmen werden exklusive Interviewtermine

vergeben.



Anmeldung per Mail:

tanja.lackner @ ecogood.org



Datum: 22.4.2018, 08:30 - 20:00 Uhr



Ort:

nach Vereinbarung

Wien



