ORF SPORT + mit den Highlights vom Rugby-Länderspiel Slowenien – Österreich

Am 9. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 9. April 2018, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom World Masters Innsbruck 2018 um 19.00 Uhr, vom Rugby-Länderspiel Slowenien – Österreich um 20.15 Uhr und aus der 29. Runde der Fußball-Bundesliga um 21.45 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Gegen die Slowakei zeigte sich Österreichs Herren 15s Nationalteam in spielerischer Topform. Mit dem zweithöchsten Sieg der Verbandsgeschichte konnte das Team von Coach Jim Crick souveräne fünf Punkte in der Rugby Europe Conference 2 South holen. Am 7. April spielten die Steinböcke in Ljubljana gegen Slowenien.

