AVISO: EU@27 - Mehrwert im Fokus

EUROPAFORUM LECH, 12-13 April 2018 - Pressekonferenz mit Kommissar Oettinger, 13. April 2018, 16:30h, Hotel Post, Lech

Lech/Wien/Brüssel (OTS) - Der Bürgermeister von Lech, Ludwig Muxel, hat führende Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, die insbesondere mit den Sektoren Finanzen, Bankwesen, Energie und Automobil oder Digitales befasst sind, zum EUROPAFORUM LECH eingeladen, das am 12. und 13. April 2018 unter der Überschrift "EU@27 - Mehrwert im Fokus“ stattfinden wird.

Der Reflexionsprozess zur Zukunft Europas läuft auf Hochtouren, und das Europa Forum Lech kann zu der Debatte beitragen, wie das europäische Projekt neu gestaltet und hochgehalten werden kann. In Zeiten, in denen die grundlegendsten Werte der EU von Populisten in Frage gestellt werden, sollte die – von möglichst vielen maßgeblichen Akteuren erteilte – europäische Antwort Überzeugungskraft haben.

Pressekonferenz "EU@27 - Mehrwert im Fokus"

Datum: 13.04.2018, 16:30 - 17:30 Uhr

Ort: Hotel Post Lech/Arlberg

Dorf 11, 6764 Lech am Arlberg, Österreich

