E-Day 2018: Der gewerbliche Einsatz von Flugdrohnen

Traditionelles Handwerk wird digital – umfangreiche Einsatzbereich in den verschiedenen Handwerksbranchen – Klärung rechtlicher Aspekte von besonderer Relevanz

Wien (OTS) - Traditionelles Handwerk wird digital und der Einsatz von Drohnen spielt nicht nur im Bau- und Baunebenbereich eine große Rolle, sondern auch Elektriker, Rauchfangkehrer oder Installateure entwickeln innovative Herangehensweisen an dieses Thema. Deshalb widmet sich die Veranstaltung der Bundessparte Gewerbe und Handwerk im Rahmen des E-Day 2018 diesem Spezialthema. Am kommenden Donnerstag, den 12. April 2018, werden von 11-13.30h in Saal 1 in der WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, unter dem Titel „DAS FLIEGENDE AUGE-GEWERBLICHER EINSATZ VON FLUGDROHNEN“ wesentliche Aspekte der Thematik behandelt.

Was den Betrieb von Drohnen betrifft, geben Nina Dorfmayr und Martina Koller, beide Austro Control (ACG), wichtige Inputs, und behandeln die Rechtsgrundlagen für den Betrieb von unbemannten Luftfahrzeugen in Österreich, geben einen Ausblick auf das europäische Regulativ und stellen die App „Drone Space“ vor. Ebenfalls Thema ist der praktische Einsatz von Drohnen für Industrie, Vermessung und Thermografie. Philipp Knopf von Skyability, einem Full-Service Anbieter im Bereich professioneller Drohnendienstleistungen bringt Beispiele aus der Praxis und berichtet über den Status Quo in Sachen Drohnendienstleistungen in Österreich.

Natürlich ist die rechtlich sichere Anwendung von Drohnen einer der relevantesten Bereiche: Die AIR&MORE OG ist Österreichs führender Experte im Bereich Drohnen Versicherungen. Als Partner des ÖAMTC liegt dem Team aus Tirol insbesondere das Thema Drohnen Safety am Herzen. Neben den gängigsten Drohnen-Irrtümern, die ganz schön teuer werden können, geht es im Vortrag auch um neue Chancen für die gewerbliche Drohnennutzung. Dabei spielt auch die Förderung von Drohnentrainings eine zentrale Rolle. Vor Ort werden Hannes Fischler und Dominique Niederkofler, beide AIR&MORE OG, Rede und Antwort stehen.

Begleitet wird die Veranstaltung von Drohnenvorführung durch einen erfahrenen/ zertifizierten Drohnenpiloten. (PWK243/us)

Alle weiteren Informationen zum E-Day finden Sie hier:

https://bit.ly/1LPffkY

Rückfragen & Kontakt:

Stabsabteilung Presse

Mag. Ulrike Sangeorzan-Sporer

Telefon: +43 5 90 900 4161

Ulrike.Sangeorzan-Sporer @ wko.at

Internet: https://news.wko.at/presse



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe