Siegfried Ludwig-Fonds vergab 111 Stipendien

Gesamtsumme in der Höhe von 43.300 Euro

St. Pölten (OTS/NLK) - Am gestrigen Donnerstag wurden in der Kuratoriumssitzung des Siegfried Ludwig-Fonds für universitäre Einrichtungen in Niederösterreich insgesamt 111 Stipendien an junge Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher vergeben, davon 18 Stipendien an Studenten, die ein Auslandssemester absolvieren. Die Gesamtsumme beträgt 43.300 Euro.

In den letzten 32 Jahren wurden insgesamt ca. 4,33 Millionen Euro an Unterstützungen zuerkannt.

