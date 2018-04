Landeshauptmann-Stellvertreter Nepp bei Eröffnung des "Steiermark-Frühlings"

Wien (OTS/RK) - Der Wiener Landeshauptmann-Stellvertreter Dominik Nepp besuchte am Donnerstag den Eröffnungstag des “Steiermark-Frühlings “ am Wiener Rathausplatz. Er findet bereits zum 21. Mal statt und über 1500 Steirerinnen und Steirer kommen aus diesem Anlass noch bis 8. April nach Wien, um für ihr Bundesland zu werben. Vor allem die kulinarischen Schmankerln aus der grünen Mark lassen jährlich tausende Wienerinnen und Wiener, teils in traditionellen steirischen Trachten, zum Rathausplatz strömen. „Der “Steiermark-Frühling“ ist bereits eine liebgewonnene Tradition vor den Toren des Rathauses“, so Nepp. Der Landeshauptmann-Stellvertreter nutzte die Möglichkeit, um nicht nur mit den Gästen aus der Steiermark ins Gespräch zu kommen, sondern auch mit den vielen Wienerinnen und Wienern, die dieses Fest so zahlreich besuchen. „Wir heißen die Steirerinnen und Steirer in der Bundeshauptstadt herzlich willkommen und ich freue mich schon jetzt auf die vielen Gespräche mit den Besuchern“, so Nepp.

Infos: http://www.steiermarkdorf.at

