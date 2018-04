OÖNachrichten mit starker Media-Analyse 2017

Linz (OTS) - Die aktuellen Zahlen der Media-Analyse 2017 zeigen für die Oberösterreichischen Nachrichten ein erneut erfreuliches Bild und unterstreichen die Stärke der Berichterstattung der Zeitung:

Insgesamt lesen 369.000 Personen täglich die Qualitätstageszeitung aus Oberösterreich (Reichweite: 5,0 Prozent).

Damit setzen die OÖNachrichten eine stabile Entwicklung auf dem heimischen Tageszeitungsmarkt fort. Besondere Stärke demonstrieren die OÖNachrichten im Heimatbundesland Oberösterreich mit 339.000 Lesern täglich (27,5 Prozent).

Rundum entspannt und bestens informiert starten die Leserinnen und Leser der OÖNachrichten ins Wochenende: 374.000 Oberösterreicher (30,3 %) lesen am Wochenende die OÖNachrichten. Österreichweit sind es 405.000 oder 5,4 %.

„Die Freude über die guten Leserzahlen ist groß, vor allem auch darüber, dass sich damit unsere Marktposition in Oberösterreich weiter verbessert hat. Wir spüren deutlichen Rückenwind, auch, weil wir seit einem Jahr im neuen Newsroom arbeiten und unsere digitalen Reichweiten – sogar sprunghaft – gestiegen sind. Danke an unsere treuen Leserinnen und Leser und besonders an jene, die wir neu gewinnen konnten. Danke den Mitarbeitern für Fleiß und Einsatz“, sagt Chefredakteur Gerald Mandlbauer.

Geschäftsleiter Gino Cuturi ergänzt: „Die Media-Analyse bestätigt uns in unserer täglichen Arbeit. Zusätzlich zur Tageszeitung punkten wir bei unseren Leserinnen und Lesern mit Sonderprodukten wie dem Heimat-Magazin Hoamatland oder der Wirtschaftszeitung Pegasus, die informieren und unterhalten sollen.“

In diesem Umfeld sind auch die Anzeigenkunden der OÖNachrichten gut aufgehoben: „Wir bieten für die Leserinnen und Leser eine perfekte Informationsplattform mit gut recherchierten und fundierten Nachrichten. Für Kunden haben wir damit ein ideales Werbeumfeld, in dem sie sich ihren Wünschen entsprechend platzieren können und somit eine perfekte Zielgruppenansprache gewährleistet ist“, sagt Anzeigenleiter Bernd Kirisits.

