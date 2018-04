„Unterwegs in Österreich“ am 6. April aus Wels

Schwerpunktthema: „Das grüne Wohnzimmer“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 6. April 2018, geht die „Unterwegs in Österreich“-Oberösterreich-Woche in Wels zu Ende. Das Schwerpunktthema: „Das grüne Wohnzimmer“. Jan Matejcek und Maria Theiner begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer um 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“, und Lukas Schweighofer meldet sich zum Abschluss um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“.

Freitag, 6. April: Schwerpunktthema „Das grüne Wohnzimmer“

„Guten Morgen Österreich“ aus Wels

Zum Start der neuen ORF-eins-Show „Zur Hölle damit“ (ab 6. April, jeweils Freitag um 21.05 Uhr in ORF eins) besucht Moderator Thomas Kamenar das „Guten Morgen Österreich“-Team. Außerdem zu Gast ist der singende Zahnarzt Johnny M.

„Daheim in Österreich“ aus Wels

Gärten gelten mittlerweile als erweiterte „grüne Wohnzimmer“. Ihre Gestaltung liegt Besitzerinnen und Besitzern sehr am Herzen. Die Trends zur Gartengestaltung wechseln dabei immer schneller. Zum Start der Gartenmesse in Wels dreht sich alles um „Das grüne Wohnzimmer“.

