Lotto: Dreifachjackpot mit 3,9 Millionen am Sonntag

Joker Doppeljackpot geknackt – je 283.800 Euro nach Wien und OÖ

Wien (OTS) - Zum dritten Mal in Folge ist es am vergangenen Mittwoch niemandem gelungen, die „sechs Richtigen“ zu tippen. Damit geht es am Sonntag um den dritten Dreifachjackpot in diesem Jahr, und im Sechser Topf werden dann rund 3,9 Millionen Euro liegen.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils rund 63.900 Euro. Während ein Steirer mit einem Quicktipp erfolgreich war, konnte ein Wiener mit dem System 0/07 seinen Gewinn um einen Fünfer und fünf Vierer mit Zusatzzahl auf insgesamt mehr als 66.400 Euro erhöhen.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es keinen Sechser. Die Sechser-Gewinnsumme wurde wie üblich auf die Fünfer verteilt, und hier gewannen 61 Spielteilnehmer rund 5.600 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um rund 400.000 Euro.

Joker

Der Doppeljackpot beim Joker wurde von zwei Spielteilnehmern geknackt. Ein Wiener und ein Oberösterreicher hatten die richtige Joker Zahl auf ihren Quittungen und erhalten für ihr angekreuztes „Ja“ jeweils rund 283.800 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 04.04.2018:

3fachJP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.644.901,97 – 3,9 Mio. Euro warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 63.857,40 81 Fünfer zu je EUR 1.720,00 245 Vierer+ZZ zu je EUR 170,60 4.941 Vierer zu je EUR 46,90 6.674 Dreier+ZZ zu je EUR 15,60 80.400 Dreier zu je EUR 5,20 273.321 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 11 14 26 29 35 43 Zusatzzahl: 10

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 04.04.2018:

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 61 Fünfer zu je EUR 5.590,70 2.454 Vierer zu je EUR 23,50 42.466 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 04 05 20 38 41 43

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 04.04.2018:

2 Joker zu je EUR 283.776,20 16 mal EUR 7.700,00 100 mal EUR 770,00 1.111 mal EUR 77,00 10.505 mal EUR 7,00 105.217 mal EUR 1,50

Joker Zahl: 0 2 4 1 6 3

