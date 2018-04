ORF-TVthek-Videoarchiv und ORF-extra-Publikumswahl zu „30 Jahre Bundesland heute“

Wien (OTS) - Anfang Mai feiert eine der beliebtesten Sendungen des ORF-Fernsehens – „Bundesland heute“ – 30. Geburtstag. Anlass genug, auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) ab Donnerstag, dem 5. April 2018, ein spannendes, informatives Kaleidoskop von insgesamt 270 Beiträgen aus den vergangenen drei Jahrzehnten zu einem Videoarchiv zusammenzustellen. Gleichzeitig startet auf ORF extra (extra.ORF.at) ein Online-Voting, bei dem das Publikum aus diesen Videos den bewegendsten Beitrag wählen kann.

ORF-TVthek – Videoarchiv „30 Jahre Bundesland heute“

Zum Sendungsjubiläum haben die neun ORF-Landesstudios ihre Archive durchforstet und jeweils einen Beitrag pro Landesstudio pro Jahr ausgewählt. Die ORF-TVthek präsentiert diese insgesamt 270 Beiträge aus „30 Jahre Bundesland heute“ ab 5. April auf TVthek.ORF.at/archive.

Die einzelnen Videos gewähren einen spannenden Blick auf die Berichterstattung der ORF-Landesstudios zu großen und kleineren, interessanten, unterhaltsamen aber auch tragischen Ereignissen und Entwicklungen seit 1988 aus den Bereichen Chronik, Landespolitik, Kultur, Sport, Wirtschaft und Panorama. So kann man in den Beiträgen noch einmal Erinnerungen an den „Eurovision Song Contest“ in Wien, an das Rolling-Stones-Konzert in Spielberg oder an den Fund des später weltberühmt gewordenen Ötzis auffrischen. Themen sind z. B. aber auch die Brandkatastrophe in Kaprun oder das Jahrhundert-Hochwasser in Salzburg. Auch Reportagen über den Vorarlberger Funkenbrauch oder das Burgenland im Sonnenfinsternis-Fieber stehen bereit.

Das neue Videoarchiv ist Teil der Reihe „ORF-TVthek goes school“, die thematisch ausgewählte Sendungen und Beiträge des ORF-Archivs zu zeit- und kulturhistorischen Online-Videoarchiven zusammenstellt, die u. a. auch für die Integration in den Unterricht geeignet sind. Das Archiv „30 Jahre Bundesland heute“ ist gemeinsam mit allen weiteren ORF-TVthek-Archiven auf http://TVthek.ORF.at/archive nicht nur österreichweit uneingeschränkt und unbefristet verfügbar, sondern auch weltweit (mit Ausnahme einiger Beiträge, für die keine entsprechenden Lizenzrechte vorliegen) zugänglich.

Online-Voting auf ORF extra

„Bundesland heute“-Fans können aber nicht nur nochmals die spannendsten, berührendsten und einprägsamsten Beiträge aus 30 Jahren auf der ORF-TVthek ansehen – sie können auch bei einem Online-Voting jenen Beitrag pro Bundesland auswählen, der sie am meisten bewegt hat. Denn auf extra.ORF.at stehen – nach Bundesland geordnet – alle 270 Videos zur Wahl. Anfang Mai stehen dann die neun Siegerbeiträge sowie die unter den Teilnehmern des Votings ausgelosten Gewinner von Österreich-Wochenendurlauben fest.

