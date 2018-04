AMS will 2018 rund 490.000 freie Stellen besetzen

Akquisitionsoffensive bis Ende April in ganz Österreich

Wien (OTS) - Das Arbeitsmarktservice (AMS) will den Einschaltgrad am Stellenmarkt weiter erhöhen und verstärkt daher seine Stellenakquisition. "Unser Ziel ist es, den aktuellen Wirtschaftsaufschwung zu nutzen und Unternehmen bei der Besetzung von rund 490.000 freien Stellen und Lehrstellen, das sind um 45.000 mehr als im Vorjahr, zu unterstützen. Auch die Qualität der Stellen soll weiter steigen: Rund 134.000 freie Jobs, also mehr als ein Viertel aller Stellen soll ein monatliches Bruttoentgelt von mindestens € 2.000 Euro oder mehr haben", erklärte Herbert Buchinger, Vorstandsvorsitzender des Arbeitsmarktservice (AMS). Das AMS startet daher seine österreichweite Tour zur Stellenakquisition. Von Anfang bis Ende April werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AMS Betriebe in ganz Österreich besuchen, um über die neuen Dienstleistungsangebote zu informieren und freie Stellen zu akquirieren.

Das Arbeitsmarktservice hat in den letzten Jahren intensiv an der Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Unternehmen gearbeitet. Von Eisenstadt bis Bregenz vertrauen bereits mehr als 76.000 Unternehmen auf die 650 Unternehmensberater und -beraterinnen des AMS. Mit ihrer Unterstützung konnten im Vorjahr rund 419.000 freie Stellen besetzt werden, 63 Prozent davon bereits innerhalb eines Monats. „Die gute Zusammenarbeit mit den Unternehmen zeigt sich somit auch am Besetzungserfolg“, so Buchinger abschließend.

