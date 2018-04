„Gestatten, Muslim.“ 2018

Wien (OTS) - Die Islamische Föderation in Wien (IFW) veranstaltet nun zum vierten Mal in Folge die „Gestatten, Muslim.“ – Straßenaktion, bei der sie den Menschen die Möglichkeit bietet, den persönlichen Kontakt zu Muslimen zu suchen und sich kennenzulernen.

Dieses Projekt wurde im Jahr 2015 ins Leben gerufen, um die Berührungsängste und Vorurteile in der Gesellschaft abzubauen, die hauptsächlich durch den fehlenden Kontakt zueinander geschürt werden. Da es Vielen nicht leicht fällt, einen Zugang zur muslimischen Community zu finden, haben wir beschlossen, direkt auf die Straße zu gehen, wo uns keine Barrieren im Wege stehen. Aufgrund des positiven Feedbacks und der großen Nachfrage, wurde die „Gestatten, Muslim.“ – Straßenaktion zu einem fortlaufenden Projekt, das wir jedes Jahr veranstalten.

An verschiedenen Standorten in Wien werden Informationsstände aufgestellt, bei dem die Menschen auf Muslime unterschiedlichen Geschlechts, Alters und unterschiedlicher Herkunft treffen können. Diese sind jedoch mehrheitlich junge, motivierte, offene, in Österreich geborene und aufgewachsene Muslime, die auch sonst stets bemüht sind, ein Kennenlernen in dieser Gesellschaft zu ermöglichen.

Die Passanten sind in einer entspannten Atmosphäre dazu eingeladen sich über den Islam und die Muslime in Österreich zu unterhalten.

Datum: 07.04.2018, 11:00 - 16:00 Uhr

Unsere Standorte:



Handelskai: Millennium City Eingang Reumannplatz: auf der Höhe Viktor Adler Platz Favoriten: vor Favoritenstrasse 59 Landstraße: vor dem Einkaufszentrum the MALL und Bahnhof Mariahilfer Straße: Platz der Menschenrechte Mariahilfer Straße: vor Mariahilfer Straße 70 Kagran: vor dem DZ Meidlinger Hauptstraße: auf der Höhe Hofer Filiale Simmering: EKZ Simmering (ab 12.30)

Rückfragen & Kontakt:

Harun Erciyas, MA

IFW Public Relations

Mail: presse @ ifwien.at

Web: www.ifwien.at