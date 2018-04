Tourismuskonferenz für digitalen Tourismus im Juni 2018: Künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie

TourismFastForward die Konferenz zum aktiven Netzwerken mit Branchenexperten rund um den digitalen Tourismus dieses Jahr von 12.-13. Juni im Kongresszentrum Mayrhofen (Tirol).

Mayrhofen (OTS) - Die Konferenz für digitalen Tourismus findet bereits zum 6. Mal statt und konzentriert sich auf Innovationen und aktuelle Trendthemen im Tourismus.

Im Mittelpunkt stehen dieses Jahr Künstliche Intelligenz und die Blockchain-Technologie und deren Einsatz sowie Auswirkung auf Destinationsmanagement und Hotellerie. Teilnehmer profitieren von Vorträgen bekannter Experten, wie dem touristischen Trendforscher Oliver Puhe, Robert Schwertner alias „CryptoRobby“ und Vertretern von innovativen Unternehmen wie IBM und Humanizing Technologies. Bis 19. April können sich Teilnehmer noch den Early-Bird-Tarif um 195,- Euro sichern.

Doch auch das Netzwerken, praxisnahe Fallstudien sowie der interdisziplinäre Gedankenaustausch mit Branchenvertretern und Experten stehen 2018 wieder im Fokus der Veranstaltung. Zusätzlich gibt es Praxis-Workshops u.a. für die Hotellerie zum Thema „Online-Vertrieb für die Hotellerie“ mit Impulsvorträgen zur Datenschutzgrundverordnung und Revenue Management. Zu den Gästen gehören Tourismusverbände, Tourismusdienstleister, Travel Technologie Anbieter, Hotels und Gastgeber, Uni’s/FH’s, Marketingexperten, Consulting, IT-Experten sowie Geschäftsführer und Mitarbeiter von Tourismusbetrieben.

Experten und Unternehmen präsentieren neueste Trends, Technologien und Innovationen als auch heimische Praxisbeispiele und Erfolgsprojekte. „Der Tourismus der Zukunft muss wettbewerbsfähig, nachhaltig und vernetzt bleiben. TourismFastForward inspiriert und fördert Teamwork und Dialog zwischen Branchenexperten“, so Bernhard Rieder - Leiter des Organisationskomitees 2018. „Mit den Geschäftsmodellen der Zukunft müssen wir uns heute, wo es uns gut geht, beschäftigen. Der Blick in die Zukunft mag manchmal nach Raketenwissenschaften aussehen. Genauso raketenschnell erreichen Innovationen die Gegenwart und diese ändern die Rahmenbedingungen unter denen die gewohnten Geschäftsprozesse nicht mehr funktionieren. Wir müssen uns mit dem Blick in die Zukunft beschäftigen, wollen wir aus dem Reagieren in ein agiles Agieren kommen!“, fügt Andreas Lackner Geschäftsführer vom TVB Mayrhofen und Co-Organisator von TourismFastForward hinzu.

Konferenzinfos und erste Details zum Programm:

Web: www.tourismfastforward.com/2018/

Early-Bird-Ticket noch bis 19.04.2018

Datum: 12.-13.6.2018

Ort: Europahaus Mayrhofen, Zillertal, Tirol

TourismFastForward 2018

TourismFastForward die Konferenz zum aktiven Netzwerken mit Branchenexperten rund um den digitalen Tourismus.

Leitthemen 2018: Künstliche Intelligenz und die Blockchain-Technologie und deren Einsatz sowie Auswirkung auf Destinationsmanagement und Hotellerie.

Datum: 12.06.2018, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Europahaus Mayrhofen

Dursterstraße 225, 6290 Mayrhofen, Österreich

Url: http://www.tourismfastforward.com/2018

TourismFastForward 2018

TourismFastForward die Konferenz zum aktiven Netzwerken mit Branchenexperten rund um den digitalen Tourismus.

Leitthemen 2018: Künstliche Intelligenz und die Blockchain-Technologie und deren Einsatz sowie Auswirkung auf Destinationsmanagement und Hotellerie.

Datum: 13.06.2018, 09:30 - 16:15 Uhr

Ort: Europahaus Mayrhofen

Dursterstraße 225, 6290 Mayrhofen, Österreich

Url: https://www.tourismfastforward.com/2018

TFF2018 Early-Bird-Ticket sichern! noch bis 19.04 Early-Bird-Ticket - jetzt Vorteilspreis sichern! TFF-Ticket-Bestellung 2018

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Monai

Kongressorganisation TFF18, Europahaus Mayrhofen

T: + 43 5285 / 6750

office @ europahaus.at