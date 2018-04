EANS-Adhoc: ATHOS Immobilien AG / Gewinnverwendungsvorschlag und Bestellung 2. Vorstand

04.04.2018

Linz - Linz - In der heutigen Aufsichtsratssitzung wurde der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 vom Aufsichtsrat festgestellt. Dieser ist ab 04.04.2018 auf der Homepage der ATHOS Immobilien AG (http://www.athos.at/investor.html

[http://www.athos.at/investor.html]) einsehbar.

Aufgrund des erfreulichen Betriebsergebnisses werden Vorstand und Aufsichtsrat der am 18.06.2018 stattfindenden Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 1.080.000,- (EUR 0,60 pro Aktie) sowie eine einmalige Sonderdividendenausschüttung in Höhe von EUR 1.080.000,- (EUR 0,60 pro Aktie) zur Gewinnverwendung vorschlagen. Der Ex-Dividendentag ist der 27.06.2018. Weiters hat der Aufsichtsrat heute einstimmig beschlossen, Herrn Mag. Manfred Pammer mit Wirkung zum 01.06.2018 zum 2. Vorstand der ATHOS Immobilien AG zu bestellen. Die Bestellung erfolgt auf 2 Jahre. Durch die Verstärkung der Managementstruktur soll der geplanten Strategie des permanenten Wachstums und den damit verbundenen Investitionsaktivitäten Rechnung getragen werden.

