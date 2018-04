Parndorf Fashion Outlet: Kunst Superstar ROMERO BRITTO enthüllte Skulptur

Wien/Parndorf (OTS) - Romero Britto, der weltberühmte Star der Neo-Pop-Art, war am Mittwoch, den 4. April 2018 im Parndorf Fashion Outlet zu Gast und enthüllte gemeinsam mit Franz A. Kollitsch und Erwin Krause sowie Bürgermeister Wolfgang Kovacs, die von ihm entworfene Skulptur „For You“. Die rund zwei Meter große Skulptur im für Britto typischen Design mit ausdrucksstarken Farben und spielerischen Formen wurde vom Künstler im Jahr 2000 geschaffen. In seinem künstlerischen Werk kombiniert Britto - in Anlehnung an alte und neue Meister - Graffiti, Kubismus und Pop-Art Elemente zu seiner eigenen charakteristischen Ausdrucksweise, in der er sich ausschließlich der Sonnenseite des Lebens widmet. „Be happy“ lautet Brittos Botschaft und diese teilt er mit der ganzen Welt. „Ich spreche eine Sprache, die jeder versteht“ sagt der gebürtige Brasilianer, der heute in Miami lebt und ergänzt: „Kunst ist zu wichtig, um nicht mit allen Menschen geteilt zu werden.“

Die beiden Eigentümervertreter und Investoren Franz A. Kollitsch und Erwin Krause zeigten sich begeistert über den Besuch von Britto in Parndorf: „Dass ein Kunst Superstar wie Romero Britto in das Parndorf Fashion Outlet kommt, zeigt die internationale Bekanntheit und die Bedeutung des Outlet Standorts Parndorf für die gesamte Region. Die Skulptur wird dem neuen Vorplatz einen besonderen Charakter verleihen und reiht sich in die weltweite Riege von Brittos öffentlichen Skulpturen in New York, London oder Berlin ein.“

Spatenstich zur Neugestaltung des Vorplatzes

Im Anschluss zur feierlichen Enthüllung der Skulptur erfolgte auch der Spatenstich zur Neugestaltung des zentralen Vorplatzes. Dieser wird in den kommenden Monaten zu einem Wohlfühlplatz mit Grünflächen umgebaut. „Wir wollen mit dem neuen Vorplatz eine verkehrsberuhigte Zone inmitten der Outletregion schaffen und gleichzeitig mit großzügigen Grünflächen und gemütlichen Sitzgelegenheiten eine angenehme Wohlfühlatmosphäre erzeugen“, so Thomas Seikmann, Geschäftsführer des PARNDORF FASHION OUTLET. Nach Fertigstellung wird die farbenfrohe Skulptur von Romero Britto das Herzstück des neuen Platzes sein. „Der neue Vorplatz soll sich zum Zentrum der Region entwickeln und darüber hinaus in den Sommermonaten eine attraktive Location für Events bieten“ , so Seikmann. Die Fertigstellung soll bis zum „Late Night Shopping“ im August 2018 erfolgen. Auch im Innenbereich des Outlet Centers wird das Design Upgrade mit charakteristischen Elementen des Wiener Jugendstils wie Laternen und Parkbänken in den kommenden Monaten fortgeführt.

Britto setzt fort, was Künstler wie Warhol begonnen haben

Der 55-Jährige Künstler gilt gegenwärtig als einer der bedeutendsten Vertreter der Neo-Pop-Art und wird als Nachfolger von Ikonen wie Andy Warhol und Roy Lichtenstein gefeiert. Zu seinen begeisterten Sammlern zählen Berühmtheiten wie Warren Buffett, Elton John, Eileen Guggenheim, Arnold Schwarzenegger, die Clintons, Prinz Albert von Monaco u.v.m. Der Künstler versteht es, mit leuchtenden Farben und spielerischen Formen pure Lebensfreude und Optimismus zu verbreiten. Seine Installationen und Skulpturen stehen im Blickpunkt vieler öffentlicher Einrichtungen und sind rund um den Globus an Knotenpunkten wie etwa dem Londoner Hyde Park, dem JFK Airport in New York bis hin zur O2- Arena in Berlin zu bewundern.

Über das Parndorf Fashion Outlet

Das Parndorf Fashion Outlet bietet in über 70 Shops mehr als 100 Mode- und Lifestyle-Marken auf einer Einkaufsfläche von über 20.000 m². Mit Rabatten bis zu 70 Prozent lässt es sich ganz entspannt von Montag bis Donnerstag, 9:30 Uhr bis 20:00 Uhr, Freitag von 9.30 Uhr bis 21:00 Uhr sowie Samstag von 9:00 bis 18:00 Uhr shoppen. An Sonn- und Feiertagen hat das Parndorf Fashion Outlet geschlossen. Für das optimale Shoppingerlebnis und eine kleine Stärkung zwischendurch stehen diverse Cafés und Restaurants zur Verfügung. Aktuell erfährt das Outlet Center ein Re-Design, das ganz im Zeichen des Wiener Jugendstils steht. Bereits 2017 wurde mit der Neugestaltung der Fassaden begonnen und die Bauteile verbunden. Es entstehen 15 neue Shops mit gesamt 3.000 m² Shopfläche. 2018 wird das Center auf 30.000 m2 erweitert und die Neugestaltung abgeschlossen. Das Parndorf Fashion Outlet liegt an der Ostautobahn A4 und ist direkt an der Ausfahrt Neusiedl am See - Gewerbepark (Exit 45). Die Fahrtzeit von Wien Zentrum nach Parndorf beträgt 30 Minuten.

Weitere Informationen unter: www.parndorffashionoutlet.com

