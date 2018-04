JW: „Jungunternehmer im Fokus“ - Wir holen junge Unternehmen vor den Vorhang

Digital erfolgreich, neue Perspektiven, radikale Innovationen - Junge Wirtschaft stellt junge Unternehmen und ihren erfolgreichen Umgang mit Digitalisierung vor

Wien (OTS) - „Wir sind der Überzeugung, dass es nicht nur Initiativen geben darf, um der Digitalisierung ‚Herr zu werden‘. Es muss unser aller Anspruch sein, die Digitalisierung der Gesellschaft und unseres Wirtschaftsstandortes proaktiv mitzugestalten,“ erklärt Amelie Groß, Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft (JW) die Idee hinter ‚Jungunternehmer im Fokus‘. „Wir holen junge Unternehmen vor den Vorhang. Die jungen österreichischen Selbstständigen sind unsere Innovationsmotoren. Sie sind es, die unser Land in die digitale Zukunft führen,“ so Groß.

Alt lernt von Jung

Prozessoptimierung und Kostenreduktion sind nur zwei von zahllosen Bereichen, in denen Unternehmen von der fortschreitenden Digitalisierung profitieren können. Mit der neuen Kurzvideo-Serie „Jungunternehmer im Fokus“ stellt die JW junge Betriebe aus Österreich vor, die die Chancen der Digitalisierung genutzt haben und für die Zukunftsdenken zum Geschäftsmodell geworden ist. „Wer heutzutage Hilfe im Umgang mit Technik oder digitalen Anwendungen braucht, fragt seine Kinder oder Enkel. Auch in der Wirtschaft sind es mittlerweile junge dynamische Unternehmen, die den Alteingesessenen in Sachen Digitalisierung Vorbild sein können,“ analysiert Groß. „Unsere Generation denkt und handelt bereits digital, unsere Zukunft wird zunehmend digital und wir stehen bereits jetzt im internationalen Wettbewerb um die Zukunft. Digitalisierung muss also für alle ein gelerntes Selbstverständnis sein – und die Rockstars der Jungunternehmerszene sind die Triebkraft. Wir brauchen kein Silicon Valley, sondern den Blick auf die großartigen Talente in unserem Land. Mehr davon!“ findet auch der Salzburger JW-Landesvorsitzende Dominik Mayer.

Als erstes im Fokus: Warp3

Das Salzburger Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre digitalen Stärken anderen zu Verfügung zu stellen. „Ich bin seit 10 Jahren in der Werbung tätig und habe mich nach und nach auf Strategie und Onlinemarketing spezialisiert. In dieser Zeit hat sich viel verändert. Früher war die Datenerfassung und -verarbeitung viel langwieriger und komplizierter. Heute können wir durch Online-Marketing jeden einzelnen Kunden dort abholen, wo er sich gerade befindet,“ erzählt Bianca Schertler, Geschäftsführerin von Warp3, im ersten Video von Jungunternehmer im Fokus (https://youtu.be/EC2Vs6hVAW8). Horst Buchmayer, Co-Geschäftsführer und Creative Director, ergänzt: „Wir arbeiten heute interdisziplinärer und vernetzter und mit vielen Fachkräften im In- und Ausland, an die wir vor 5 Jahren gar nicht herangekommen wären.“

Unternehmen von Wien bis Tirol

Auch die weiteren Unternehmen, die im Laufe des Jahres vorgestellt werden, stehen schon fest. Neben einem spannenden Online-Medium, werden unter anderen ein innovatives Hotel und eine junge Produktionsfirma vor den Vorgang geholt. (PWK237/ES)

Rückfragen & Kontakt:

Junge Wirtschaft

Roman Vonderhaid

Tel: +43 5 90 900 - 3737

Mail: roman.vonderhaid @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe