AVISO: Die Kunst des "fairen" Handels? Erfahrungen und Strategien aus Ostafrika

Podiumsdiskussion am 11. April zum Thema "EU-Wirtschaftsabkommen mit Afrika und Alternativen" - Interviewmöglichkeiten

Wien (OTS/ÖGB) - In Ostafrika mobilisieren Gewerkschaften und die Zivilgesellschaft gegen das "Economic Partnership Agreement" (EPA) mit der EU, das den zoll- und quotenfreien Zugang für zahlreiche Warengruppen zu den jeweiligen Märkten regelt. Das Abkommen hat zu einem tiefen Riss in der ostafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft geführt. Die Regierungen von Tansania, Burundi und Uganda lehnen die Ratifizierung ab.

Wie viel "Frei"-Handel und wie viel Schutz brauchen Afrikas Volkswirtschaften? Wie lässt sich der Handel aus Sicht afrikanischer Gewerkschaften gerechter gestalten? Wie kann eine andere Handelspolitik eine nachhaltige Industrialisierung, regionale Integration und Beschäftigung fördern?



Podiumsdiskussion: "Kunst des 'fairen' Handels? - Erfahrungen und Strategien aus Ostafrika"



Zeit: Dienstag, 11. April 2018, 19 Uhr bis 21 Uhr

Ort: ÖGB-Catamaran, Wilhelmine-Moik-Saal. Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, U2 Donaumarina



Eröffnung:

Marcus Strohmeier, ÖGB

Franz Schmidjell, VIDC



DiskutantInnen:

Jane Seruwagi Nalunga, SEATINI Country Director, Uganda

Siham Ahmed, Trade Union Congress of Tanzania

Remco Vahl, European Commission, General Directorate for Trade



Moderation: Michael Wögerer (weltumspannend arbeiten)



Interviews mit Siham Ahmed (Gewerkschafterin Tansania) und Jane Seruwagi Nalunga (SEATINI, Uganda) sind am 11. April 10:00 - 12:00 (VIDC, Möllwaldplatz 5/3, 1040) möglich.



