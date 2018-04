„Unterwegs in Österreich“ am 5. April aus Marchtrenk und Wels

Schwerpunktthema: „Campingboom“

Wien (OTS) - Jan Matejcek und Maria Theiner begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstag, dem 5. April 2018, um 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ aus Marchtrenk, wo auch GMÖ-Kollegin Eva Pölzl mit von der Partie ist, um ihre Heimatgemeinde vorzustellen. Dieses Mal dreht sich das Schwerpunktthema um den „Campingboom“. Zum Abschluss meldet sich Lukas Schweighofer um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ live aus Wels.

Donnerstag, 5. April: Schwerpunktthema „Campingboom“

„Guten Morgen Österreich“ aus Marchtrenk

Die Erfolgswelle des Camping-Tourismus hält an: 2017 konnten Österreichs Campingplätze mehr als 6,4 Millionen Übernachtungen verbuchen! Übernachten im Freien war noch nie so beliebt wie heute und ist längst zum Lifestyle geworden. Die Plätze punkten mit Restaurants, Swimmingpools, Internet und Freizeitangeboten – ohne Komfort geht nichts mehr. Zu Gast ist Rainer Jelinek vom Tourismusverband Oberösterreich. Außerdem schaut die „Guten Morgen Österreich“-Kollegin Eva Pölzl bei Jan Matejcek und Maria Theiner im Studio vorbei, um ihrer Heimatgemeinde Marchtrenk einen Besuch abzustatten.

„Daheim in Österreich“ aus Wels

„Hold Me Now“ klingt vielen Fans noch im Ohr, mit dem Song hat Johnny Logan 1987 den „Eurovision Song Contest“ gewonnen. Mittlerweile hat er unzählige Alben veröffentlicht, über sein neues Album „It Is What It Is“ spricht er live im mobilen Studio, obwohl es erst am 5. Mai veröffentlicht wird.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Seherinnen und Sehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

