Aufsteiger Peter Herzog nimmt jetzt den Marathon ins Visier

Außergewöhnlich starkes „Team Austria“ beim 35. Vienna City Marathon

Wien (OTS) - Newcomer, Aufsteiger, drittbester österreichischer Halbmarathonläufer der Geschichte: Der Salzburger Peter Herzog hat in den letzten Jahren und Monaten eine mehr als bemerkenswerte sportliche Entwicklung hingelegt. Jetzt nimmt der 30-Jährige den Vienna City Marathon in Angriff. Aufgrund seiner jüngst gezeigten Leistungen könnte er für eine Überraschung in der österreichischen Laufszene gut sein. Das bereits sehr starke „Team Austria“ beim VCM mit Christian Steinhammer und Christian Robin bei den Männern sowie Eva Wutti, Katharina Zipser, Sandra Urach und Victoria Schenk bei den Frauen wird mit der Ankündigung von Peter Herzog noch attraktiver.

"Ich brenne ich darauf, den Vienna City Marathon zu laufen. Meine Trainingsbedingungen in Saalfelden waren in diesem Winter wirklich nicht leicht, deshalb habe ich mir die Entscheidung für den Marathon offen gelassen. Mein erster Fokus war die Halbmarathon-WM und die Verbesserung auf kürzeren Distanzen. Diese Treppe bin ich sehr gut gegangen. Seit einiger Zeit merke ich den Zug zum Marathon in mir, jetzt bin ich voll motiviert für Wien“, sagt Herzog.



Schneefräse für freie Trainingsbahn

Mit seiner Bestzeit von 2:17:37 Stunden beim BMW Berlin Marathon 2017 hat er gute Chancen, als Teil des österreichischen Marathonteams bei den Europameisterschaften im August in Berlin vertreten zu sein. Kann er seine in den letzten Wochen gezeigte Form in Wien auf den Marathon übertragen, sollte für den Biathlontrainer im Skigymnasium Saalfelden eine deutlich schnellere Zeit möglich sein. „Für ein hundertprozentiges Marathontraining fehlen mir etwas die Umfänge und langen Läufe, aber ich bin zuversichtlich.“ Dem Winter musste er in den letzten Monaten mehrfach die Stirn bieten: „Ich habe auf der 400 m Bahn in Saalfelden eine Spur mit der Fräse schneefrei gemacht, um laufen zu können. Für Tempotrainings war ich oft am Laufband.“

Auf halber Distanz hat Herzog mit 63:22 Minuten bei der Halbmarathon-WM in Valencia am 24. März einen Glanzauftritt hingelegt und sich auf Rang drei von Österreichs All-Time-List geschoben.

Rückfragen & Kontakt:

Vienna City Marathon

Mag. Andreas Maier

Unternehmenskommunikation&Sport

+43 650 350 14 88

andreas @ vienna-marathon.com

vienna-marathon.com

Mag.(FH) Katharina Kula, Medienarbeit & Stories

+43 676 38 59 455

katharina @ vienna-marathon.com