Konflikt-Coaching in Jobfragen und rund um den Arbeitsplatz

Individuelle Begleitung in belastenden Situationen spart Zeit, Geld und Nerven

Der Zielfokus liegt auf Klärung und Lösung Michaela Eisler

Wien (OTS) - Konflikte am Arbeitsplatz belasten Menschen und Budgets. Sie werden früher oder später sichtbar – durch sinkende Motivation und Produktivität, oft gefolgt von Einbußen bei der Qualität. Und Frustration auf vielen Seiten. Hinschauen zahlt sich aus! Für Personen und Organisationen gleichermaßen.

Konflikt-Coaching ist ein Spezialangebot der Kommunikationsberatung CONSULT:ME. Der Zielfokus liegt auf Klärung und Lösung , so Michaela Eisler, Gründerin von CONSULT:ME und Konflikt-Coach. Durch professionelle und empathische Begleitung bei der Konfliktbearbeitung erhalten Kunden neben Klarheit im Konflikt auch Sicherheit in der Kommunikation. So spart Konflikt-Coaching Zeit, Geld und Nerven.

"Mein Konflikt-Coaching ist interdisziplinär und an der Schnittstelle von Kommunikationsberatung, Training, Coaching, Konflikt-Management, Change-Management, Moderation und Mediation angesiedelt“, so Eisler weiter. "Dabei gehe ich lösungsorientiert, behutsam und mit klarem Rollenverständnis vor."

Konflikt-Coaching für Personen

Im individuellen Einzelcoaching begleitet Michaela Eisler beispielsweise Personen, die

die Zusammenarbeit mit ihren KollegInnen verbessern möchten.

nicht warten wollen, bis eine Situation eskaliert und den Konflikt gerne aktiv ansprechen möchten.

ihre Angst vor einer Präsentation überwinden wollen.

mit ihrem Job unzufrieden sind und andenken, ihre Aufgaben oder den Arbeitgeber zu wechseln.



Konflikt-Coaching in Organisationen

Organisationen steht Michaela Eisler als erfahrene Unternehmensberaterin, Trainerin und Mediatorin zur Seite. Hier liegt der Schwerpunkt bei der Lösung von

Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen MitarbeiterInnen und Führungskräften – mit wechselseitigen Vorwürfen.

Unsicherheiten im Zusammenhang mit Change-Prozessen – auf allen Ebenen.

Konflikten zwischen einzelnen MitarbeiterInnen oder ganzen Teams.

Fragen zum Thema Kultur und Kultur-„Schock“: Was tun, wenn mehrere Kulturen im Unternehmen aufeinandertreffen?



Michaela Eisler ist Unternehmensberaterin, eingetragene Mediatorin, ISO-zertifizierte Trainerin und Absolventin des Diplom-Studienganges Kommunikationswirtschaft mit dem Fokus integriertes Kommunikationsmanagement. Sie war jahrelang Unternehmenssprecherin sowie Leiterin der Corporate Communications und ist seit der Gründung von CONSULT:ME selbstständig als Kommunikationsentwicklerin tätig.

Rückfragen & Kontakt:

CONSULT:ME

Mag.(FH) Michaela Eisler

+43 (0)664 540 87 65

www.consult-me.at

www.konflikt-coaching.at