FPÖ-Rauch zur Klima- und Energiestrategie: "Mit voller Kraft in eine nachhaltige Zukunft!"

"Freiheitlicher Umweltsprecher lobt die aktuell vorgestellte Klima- und Energiestrategie der Bundesregierung"

Wien (OTS) - Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde heute von Infrastrukturminister Ing. Norbert Hofer und Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger die neue Klima- und Energiestrategie vorgestellt. FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch dazu: „Die heute vorgestellte Klima- und Energiestrategie ist der Startschuss in eine nachhaltige und klimafitte Zukunft Österreichs!“

Der FPÖ-Umweltsprecher lobte vor allem die zahlreichen Maßnahmen und Ziele in der Klima- und Energiestrategie: „Sei es in der Frage der Infrastruktur, Mobilität oder der Treibhausgasemissionen. Die formulierten Ziele und Maßnahmen in der Strategie sind in jedem Bereich ambitioniert und mutig.“ Erfreut zeigte sich Rauch vor allem über das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energie am Bruttoendenergieverbrauch bis 2030 von derzeit rund 34 auf 45 bis 50 Prozent anzuheben: „Österreich ist reich an Möglichkeiten alternativer Energiegewinnung. Der Ausbau erneuerbarer Energieträger ist in einer ambitionierten und nachhaltigen Umweltpolitik somit unerlässlich.“

Auch im Bereich der Mobilität finden sich laut Rauch ambitionierte und erfreuliche Ansätze: „Der Verkehr ist einer der Hauptverursacher von Treibhausgasen. Der weitere Ausbau der E-Mobilität, des Radverkehrs oder die Stärkung des öffentlichen Verkehrs sind daher die Schlüssel für einen umweltpolitischen Erfolg.“

„Nach Jahren des umwelt- und energiepolitischen Stillstandes haben wir die Chance, Österreich wieder als Umweltmusterland in Europa und in der Welt zu präsentieren. Unser Ziel muss es sein, dass unsere künftigen Generationen auf eine intakte und nachhaltig gesunde Umwelt zurückgreifen können. Die neue Klima- und Energiestrategie wird hierbei unser Wegweiser sein", betonte Rauch.

