Fußball pur und ungefiltert – Landesliga live im ORF

Mit GAK, SV Salzburg und SW Bregenz

Wien (OTS) - „Es muss nicht immer Champions League sein. Dass regionale Fußball-Live-Berichterstattung nicht nur zutiefst öffentlich-rechtlich, sondern auch erfolgreich ist, hat ORF SPORT + bereits in der Vergangenheit mit Übertragungen etwa der Derbys of Love in der Regionalliga Ost oder des GAK, damals noch in der Oberliga Mitte West, unter Beweis gestellt. Daher setzen wir diese so beliebten Übertragungen in den kommenden Wochen und Monaten fort mit Live-Spielen aus der Steirischen, der Salzburger und der Vorarlberger Landesliga mit Kultklubs wie GAK, SV Salzburg und SW Bregenz“, so ORF-TV-Sportchef Mag. Hans Peter Trost zum Fußball-Landesliga-Schwerpunkt in ORF SPORT +.

ORF SPORT + zeigt dabei drei Spiele aus der Fußball-Landesliga live. Zum Start steht das Match GAK 1902 – St. Anna/Aigen aus der Steirischen Landesliga am Sonntag, dem 8. April, um 10.50 Uhr live auf dem Programm, kommentiert von Florian Prates. Es folgen die Begegnungen SV Salzburg – Zell/See aus der Salzburger Landesliga am 10. Mai und SW Bregenz – Feldkirch aus der Vorarlberger Landesliga am 10. Juni.

Die Live-Spiele in ORF SPORT + in der Übersicht:

Sonntag, 8. April, 10.50-13.00 Uhr: Steirische Landesliga GAK 1902 – St. Anna/Aigen

Donnerstag, 10. Mai, 10.50-13.00 Uhr: Salzburger Landesliga SV Salzburg – Zell/See

Sonntag, 10. Juni, 9.50-12.00 Uhr: Vorarlberger Landesliga SW Bregenz – Feldkirch

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

