Saisonstart im Schulgarten Kagran – Tag der offenen Tür

Wien (OTS) - Der Schulgarten Kagran der MA 42 - Wiener Stadtgärten öffnet am 5. April 2018 seine Gartentüren und heißt alle Pflanzen-und Gartenbegeisterte willkommen. Das 60.000 Quadradmeter große Areal dient in erster Linie den Schülerinnen und Schülern der Berufsschule für Gartenbau und Floristik. Neben der Schule und der Orangerie Kagran befindet sich eine Schaugärtnerei, bestehend aus abwechslungsreichen Pflanzensammlungen, Pflanzenanzuchtsflächen und Themengärten, wie etwa der Steirische Beerengarten, der Griechische Garten, der Gemüse- Hausgarten bis hin zum Hexengarten.

Österreichisches Gartenbaumuseum / Orangerie Kagran

Das Gartenbaumuseum liegt eingebettet im Schulgarten der Berufsschule. Das Österreichische Gartenbaumuseum behrbergt die größte Sammlung an Exponaten aus der Geschichte des österreichischen Gartenbaues und Kleingartenwesens. Ein Besuch des Museums sollte mit einer Führung durch den Schulgarten verknüpft werden, so erhält man nicht nur einen Einblick in die Geschichte, sondern kann sich auch über moderenen Gartenbau informieren.

Neu: Kunstausstellungen

Bis November sind in der Oragerie monatlich wechselnde Ausstellungen geplant. Im April präsentiert die bildende Künstlerin Sylvie Proidl Ihre Ölbilder "Gezähmte Natur - Englische Parks" bei der Vernissage am Mittwoch, den 4. April um 19 Uhr.

Veranstaltungsdetails:

o Öffnungszeiten Schulgarten Kagran

o Saisonstart: Donnerstag, 5. April von 10 bis 18 Uhr

o April bis Oktober: jeden ersten Donnerstag im Monat von 10 bis 18 Uhr

o Juli und August: zusätzlich Montag bis Mittwoch von 10 bis 18 Uhr

o Öffnungszeiten Gartenbaumuseum

o ganzjährig Montag – Freitag von 8 bis 15 Uhr, an Feiertagen geschlossen

o April bis Oktober zusätzlich an jedem ersten Donnerstag im Monat 8 bis 18 Uhr

o Führungen gegen Voranmeldung beim Gartentelefon, Telefon 01 4000/8042

o Öffnungszeit Kunstaustellung

o Vernissag: Mittwoch 4. April

o Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr

o Dauer der Ausstellung Mittwoch 4. April bis Donnerstag 26. April

o Montag – Freitag von 8 bis 15 Uhr, zusätzlich am Tag der offenen Tür von 8 bis 18 Uhr

o Der Schulgarten Kagran ist für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer teilweise zugänglich

o Ort: Schulgarten Kagran, 22., Donizettiweg 29

o Anfahrt: U1 bzw. Straßenbahnlinie 25 sowie Busse 26A, 27A, 93A oder 94A bis U1-Station Kagran

o Der Eintritt ist frei.

