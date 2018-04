Aus ComConsult wird jetzt agineo: Spezialist für ServiceNow-Technologie präsentiert neuen Markennamen

Aachen (ots) - Das Wort "agineo" setzt sich zusammen aus agil und neu. agineo GmbH ist der neue Markenname der Aachener ComConsult Kommunikationstechnik GmbH, die auf Enterprise Service Management-Lösungen aus der Cloud von ServiceNow spezialisiert ist. Die Materna-Gruppe hatte ComConsult im September 2017 übernommen und daraus den größten unabhängige Beratungs- und Implementierungspartner von ServiceNow-Technologien in der Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) geformt. ComConsult firmiert ab sofort unter dem neuen Markennamen agineo GmbH.

agineo positioniert sich als Vollsortimenter und Implementierungspartner für die agile Umsetzung von Service-Prozessen auf Basis des gesamten Produktportfolios der ServiceNow-Technologieplattform. Mit ServiceNow lassen sich alle Serviceprozesse in einem Unternehmen Workflow-gesteuert abbilden. Die wichtigsten Einsatzbereiche sind IT-Service-Management, IT Operations Management, Security Operations, Personal-Management, Kundenservice, IT Business Management und Performance Analytics. Zu den Leistungen gehören Prozessberatung, Architekturberatung und -konzeption, Projektleitung, komplette Implementierung, Entwicklung von ServiceNow Apps und Betriebsunterstützung.

"Wir gehören bereits heute zu den Top 10 der europäischen Partner von ServiceNow und wollen unsere europäische Ausrichtung weiter ausbauen", erläutert agineo Geschäftsführer Ludger Koslowski.

Zielkunden von agineo sind der gehobene Mittelstand sowie Großunternehmen. Da ServiceNow den Aufbau eigener Cloud-Rechenzentren in Deutschland plant, wird agineo künftig auch den Behördenmarkt adressieren. Als führender Anbieter für die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland ist die Materna-Gruppe bestens vertraut mit den Anforderungen in Behördenprojekten.

agineo beschäftigt 120 auf ServiceNow spezialisierte Mitarbeiter und gehört damit zu den größten unabhängigen Partnern von ServiceNow in Europa. Der Hauptsitz ist in Aachen mit weiteren Standorten im Bundesgebiet, der Schweiz sowie einem Nearshoring-Standort in der Slowakei. Auf der Knowledge 2018, dem Anwendertreffen von ServiceNow vom 7. bis 9. Mai in Las Vegas, ist agineo mit zahlreichen Kollegen aus Management und Consulting vertreten.

