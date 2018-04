MA 45: Mit den Umweltspürnasen die Wiener Gewässer erkunden!

Kostenlose Workshops für Kids auf der Donauinsel und an Wienerwaldbächen

Wien (OTS) - Auch wenn es heuer etwas länger gedauert hat: Der Frühling lässt sich nicht mehr aufhalten! Auf der Donauinsel und an den vielen Flüssen und Bächen in Wien erwacht langsam wieder das Leben. Bereits seit Februar sind auch wieder die Umweltspürnasen, ein Umweltbildungsverein, im Auftrag der MA 45 – Wiener Gewässer unterwegs. Bei kostenlosen Workshops und geführten Wanderungen können Kinder und Jugendliche Tiere und Pflanzen an Wiens Gewässern kennenlernen. Die Angebote richten sich auch an Familien, Schulen und Kindergärten.

Angeboten und finanziert werden diese Aktivitäten von der Fachabteilung MA 45 – Wiener Gewässer im Rahmen ihres Umweltbildungsprogramms. Das Programm läuft bis Dezember 2018.

Dem Frühling auf der Spur: Wassertiere beobachten und Frühlingskräuter sammeln auf der Donauinsel

Pro Monat werden mehrere Veranstaltungen angeboten, die meisten davon auf der Donauinsel. So gibt es z.B. im April zwei Termine auf der Donauinsel (Samstag, 14. April, Sonntag, 29. April). Auch an der Liesing, am Wienfluss, am Mauerbach, am Eckbach oder am Wienfluss laden die Umweltspürnasen zu Workshops in freier Natur ein.

Der Verein Umweltspürnasen-Club

Seit über 30 Jahren sind Kinder in Wien in kleinen Gruppen mit den Umweltspürnasen auf Entdeckungsreisen in der Natur unterwegs. Dabei werden sie für die Tier- und Pflanzenwelt begeistert, können das Leben in Wald und Wiese, im Bach oder am Teich erforschen und beim Experimentieren die Welt der Wissenschaft kennenlernen. Die Nachwuchsforscherinnen und -forscher nehmen das Leben unter Wasser unter die Lupe, bauen Vogelnester oder basteln Insektenhotels. Betreut wird der Nachwuchs dabei von jungen speziell ausgebildeten Biologinnen und Biologen sowie Ökologinnen und Ökologen.

Termine und Anmeldung

Die Teilnahme an den Workshops ist gratis. Termine und Details unter: www.wien.gv.at/umwelt/gewaesser/umweltspuernasen.html

Die Anmeldung zu den Workshops kann telefonisch unter 0650 548 48 21 oder per E-Mail an umweltspuernasen @ chello.at erfolgen.

