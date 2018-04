Anton Karner, ein Veteran am Bau, zieht sich aus der Geschäftsführung der HABAU Group zurück

Perg (OTS) - Mit 31. März zog sich Anton Karner, der langjährige technische Leiter der HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H., aus der Geschäftsführung zurück. Hubert Wetschnig übernimmt damit die alleinige technische Verantwortung, kaufmännischer Geschäftsführer ist nach wie vor Karl Steinmayr. Karner bleibt dem Unternehmen aber bis zu seiner Pensionierung 2019 beratend erhalten.



Ein Veteran nimmt Abschied von der Bauindustrie. Anton Karner beendete mit 31. März seine Tätigkeit als technischer Geschäftsführer der HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. und ihrer Tochterunternehmen bzw. Beteiligungen. 32 Jahre im Unternehmen, davon 19 in der Geschäftsführung, prägten den gebürtigen Niederösterreicher, den die Liebe nach Oberösterreich brachte.



Seine berufliche Karriere begann 1986 bei der damaligen Firma Ing. Erich Halatschek Baugesellschaft mbH & CO. KG. Adolf Auböck, sein Vorgänger als Geschäftsführer, erkannte sein Potential und holte ihn 1990 als Assistenten in die Zentrale. Neun Jahre später trat Karner die Nachfolge von Auböck als Geschäftsführer an. Der Umsatz lag damals noch unter 200 Millionen Euro.

Von der Fusionierung bis zu den Top Four

Seit seinem Eintritt erlebte Karner so manche Entwicklung mit. Das reicht von der im Jahr 1989 durchgeführten Fusionierung der beiden in Perg damals ansässigen Halatschek-Unternehmungen zur jetzigen HABAU, über strategische Zukäufe und Wachstum der HABAU Gruppe bis hin zu den „Top Four“ der österreichischen Bauindustrie. „Für mich besonders interessant waren die Übernahmen von ÖSTU-STETTIN sowie der MCE. Eine besondere Herausforderung für das Unternehmen bedeutete auch die Übernahme von 900 Alpine-Mitarbeitern im Jahr 2013. Diese wurden schnell integriert und das Unternehmen überschritt erstmals die 1-Milliarde-Umsatzgrenze. Ich durfte über die Jahre hinweg die positive Entwicklung des Unternehmens miterleben und mitgestalten. Das macht mich sehr stolz.“



Anton Karner bleibt dem Unternehmen bis zu seiner Pensionierung 2019 erhalten und wird künftig mit Rat und Tat zur Seite stehen, wo immer es gewünscht und nötig ist.



