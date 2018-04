Woman Day: Minus 20 Prozent auf alle Handytarife bei T-Mobile

Woman Day-Angebot am 5. April 2018 in allen Shops gültig

Minus 20 Prozent für neue und treue Kunde

Aktivierungsgebühr am Woman Day sparen



Am 5. April 2018 findet wieder der Woman Day statt. T-Mobile ist mit dabei und bietet minus 20 Prozent auf die monatliche Grundgebühr bei Neuanmeldung oder Vertragsverlängerung eines My Mobile Handytarifs für 24 Monate. Weiters entfallen die Aktivierungskosten in der Höhe von 69,99 Euro. Das Angebot gilt für alle Handytarife für Privatkunden, die am 5. April 2018 im Online Shop oder in einem der 50 Shops österreichweit angemeldet werden. Das Angebot ist sowohl für Frauen als auch für Männer gültig.

My Mobile-Handytarife von Light bis Ultra

Der LTE-Tarif „My Mobile Light“ um monatliche 19,99 Euro beinhaltet 8 GB mit bis zu 30 Mbit/s Download-Speed. Der LTE-Tarif „My Mobile Turbo“ beinhaltet 16 GB mit bis zu 50 Mbit/s Download-Speed um 29,99 Euro im Monat. Der LTE-Tarif „My Mobile Extreme“ (monatlich 39,99 Euro) beinhaltet 24 GB mit bis zu 150 Mbit/s Download-Speed. Im LTE-Tarif „My Mobile Ultra“ beträgt der Download-Speed 250 Mbit/s und 50 GB um monatliche 59,99 Euro.

In Kombination mit dem Tarif My Mobile Turbo ist das neue Smartphone Huawei P20 lite um 48 Euro Gesamtkaufpreis erhältlich, oder um 0 Euro im nächsthöheren Tarif My Mobile Extreme.

Minuten und SMS sind in allen My Mobile Tarifen unlimitiert. Telefonie und SMS im und ins Ausland sind mit inkludierten Einheiten von Österreich in die EU, Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz möglich, sowie die Nutzung innerhalb der Schweiz. Zusätzlich beinhaltet der Tarif My Mobile Extreme Minuten und SMS im und ins Ausland für die Länder Bosnien Herzegowina, Serbien und Türkei. Der Tarif My Mobile Ultra zusätzlich dazu auch Kanada und USA.

Weitere Information unter www.t-mobile.at.

