Helga Krismer fordert Aufklärung betreffend Tiertransporte in Niederösterreich

Die Grünen NÖ mit Anfragen an Landeshauptfrau Mikl-Leitner und Landesrat Waldhäusl

St. Pölten (OTS) - Tiertransporte innerhalb von Österreich entsprechen nach wie vor nicht immer den Bestimmungen der Tiertransportverordnung der EU sowie des österr. Tiertransportgesetzes. Die Klubobfrau der Grünen NÖ, Helga Krismer versucht bei diesem Thema nun Licht ins Dunkel zu bringen und stellt ausführliche Anfragen an Landeshauptfrau Mikl-Leitner und Landesrat Waldhäusl: „Die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren, wie viele Tiertransporte es in unserem Bundesland gibt, welche Maßnahmen getroffen werden, um Tierleid zu vermeiden und welche Beanstandungen und Tierleid es beim Tiertransport gibt. Weiters interessiert mich, ob eine Zusammenarbeit mit den Tierschutzorganisationen besteht.“ Die Grünen NÖ, insbesondere Helga Krismer werden sich verstärkt dem Thema Tiertransporte durch NÖ annehmen, denn es werden pro Jahr mindestens 114 Millionen Tiere auf den heimischen Straßen transportiert, das sind 313.000 Tiere täglich! Trotz aufrüttelnder Berichte von Missständen fehlt es an politischem Druck, um hier Änderungen herbeizuführen.

Die Anfragen findet man unter:

Anfrage der Abgeordneten Dr. Krismer-Huber an Landeshauptfrau Mag. Mikl-Leitner betreffend Tiertransporte in Niederösterreich, Ltg.-3/A-4-2018

http://www.landtag-noe.at/service/politik/landtag/LVXIX/00/03/0003.htm

Anfrage der Abgeordneten Dr. Krismer-Huber an Landesrat Waldhäusl betreffend Tiertransporte in Niederösterreich, Ltg.-4/A-5-2018

http://www.landtag-noe.at/service/politik/landtag/LVXIX/00/04/0004.htm

