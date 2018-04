Kostengünstige Trinkwasseruntersuchungen für Privathaushalte

LH-Stv. Pernkopf: „Hervorragende Qualität unseres Trinkwassers“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Energie- und Umweltagentur NÖ bietet in Kooperation mit akkreditierten Laboren aus Niederösterreich kostengünstige Trinkwasseruntersuchungen für Hausbrunnen- und Quellenbesitzer an. Dieses Angebot richtet sich an alle Haushalte in Niederösterreich, die nicht an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind und auch nicht im Bereich der öffentlichen Wasserversorgung liegen.

„In Niederösterreich können wir uns glücklich schätzen über die hervorragende Qualität unseres Trinkwassers. Umso wichtiger ist es, unser Wasser regelmäßig überprüfen zu lassen und dieses tolle Angebot zu nutzen“, empfiehlt LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf die Trinkwasseruntersuchung der Energie- und Umweltagentur NÖ für private Wasserversorger.

In Niederösterreich sind etwa zehn Prozent der Haushalte nicht an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen – für diese gibt es die Möglichkeit, mit den angebotenen Untersuchungen festzustellen, ob ihr Wasser verunreinigt ist. „Trinkwasser kann durch chemische oder hygienische Verunreinigungen ungenießbar werden und im schlimmsten Fall sogar die Gesundheit gefährden. Deshalb sind regelmäßige Untersuchungen der Trinkwasserqualität im Hausbrunnen so wichtig“, weiß Dr. Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur NÖ.

Im Angebot enthalten sind die Probenahme vor Ort inklusive Besichtigung des Wasserspenders, die Laboruntersuchung, umfangreiches Informationsmaterial sowie eine ausführliche Beratung. Die Probenahme erfolgt durch geschulte Labormitarbeiter, die vor Ort auch den baulichen Zustand der Wasserversorgungsanlage dokumentieren und Tipps zur Sanierung geben. Dieser Ortsbefund ist für eine seriöse Interpretation der Laborergebnisse und eine fachgerechte Beratung notwendig. Nachdem die Laborergebnisse vorliegen, steht die Energie-und Umweltagentur NÖ für ausführliche Beratungen zur Verfügung und unterstützt mit ihrem Know-how.

Wer die Trinkwasserqualität seines Hausbrunnens testen lassen möchte, kann sich zur kostengünstigen Trinkwasseruntersuchung bei der Energie- und Umweltagentur NÖ, Büro Zwettl unter der Telefonnummer 02822/537 69 anmelden. Termine werden ab sofort laufend angeboten.

Die Energie- und Umweltagentur NÖ bietet verschiedene Umfänge bei den Untersuchungen an: Chemisch-Bakteriologisch (Preis: 190 Euro inkl. 20 Prozent USt.) und Bakteriologisch inklusive Nitrat und Nitrit (Preis:

130 Euro inkl. 20 Prozent USt.). Für Gemeinden gibt es noch ein besonderes Angebot: Bei mehr als fünf Probenahmen an einem Termin wird eine Ermäßigung von 10 Prozent gewährt.

Nähere Informationen: Büro LH-Stv. Pernkopf, DI Jürgen Maier, Telefon 02742/9005-12704, E-Mail lhstv.pernkopf @ noel.gv.at, Energie- und Umweltagentur NÖ, Teresa Prendl, Mobil 0676/83 688 569, E-Mail teresa.prendl @ enu.at, www.enu.at.

