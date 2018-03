Blockchain-basierte Infinity Economics Plattform kündigt neue Features an

Zürich, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die Infinity Economics Plattform (IEP), eine neue Form des digitalen Ökosystems, die mit allen finanziellen und wirtschaftlichen Funktionen ausgestattet ist, kündigte diese Woche eine Reihe neuer Funktionen an, die das allgemeine Erlebnis für Benutzer in den kommenden Monaten verbessern und erweitern wird.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659916/Infinity_Economics_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/659917/Infinity_Econo mics_New_Features.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/659917/Infini ty_Economics_New_Features.jpg) )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/659914/Infinity_Econo mics_Infographic.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/659914/Infinit y_Economics_Infographic.jpg) )

Auf Nutzer, Händler, Investoren und Finanzinstitute ausgerichtet, kündigte IEP ein neues Core Update, eine Roadmap für zukünftige Funktionen, das Listung von XIN auf der BitBay-Exchange und eine neue Website an, die diesen revolutionären Ankündigungen für die Plattform entspricht.

Die Core Updates der IEP unterstützen die Nutzer dabei, bestehende oder zukünftige Projekte auf innovative Weise zu finanzieren, indem sie Einzelpersonen die Möglichkeit geben, in Startups zu investieren und dabei gleichzeitig eine transparente Gebührenstruktur bieten.

Im nächsten Monat wird IEP das sogenannte "Coin Shuffling" freigeben, eine Datenschutzfunktion, die es Nutzern ermöglicht, ihre Geldmittel schnell und effizient mit den Geldmitteln anderer Nutzer zu kombinieren, um eine zufällige Zuordnung zwischen den bestehenden Konten herbeizuführen. Nach dem ersten Feature-Release wird IEP das "Abonnement"-Feature starten, eine wiederkehrende Zahlungsfunktion, die vom Benutzer jederzeit beendet werden kann. Ende April wird IEP das "Escrow"-Feature veröffentlicht, um sichere Zahlungen zu ermöglichen, indem die Coins des Käufers aufbewahrt werden, bis die Verkaufsbedingungen erfüllt sind und der Käufer die Zahlung an den Verkäufer freigibt. Schließlich wird IEP Anfang Mai die "Smart Contracts" veröffentlichen, das sind intelligente Verträge, die automatisch die Bedingungen eines Vertrags zu vordefinierten Bedingungen erfüllen.

Am 15. März 2018 begann IEP mit dem Listing an einer der größten Kryptowährungs-Börsen Europas: BitBay. Nach der kürzlich gestarteten Neugestaltung der Website und dem Relaunch ihrer Internetpräsenz plant IEP, ihr Ökosystem für Nutzer in Zukunft weiter zu entwickeln und zu verbessern.

Über die Infinity Economics Plattform:

Die Infinity Economics Plattform war von Anfang an ein 100%iges Community-Projekt. Das bedeutet, dass die Entscheidungsgewalt aller Community Mitglieder ihrem Stimmrecht entspricht. Dieser Ansatz macht IEP im Wesentlichen zu einer DAO (dezentrale, autonome Organisation). Alle Prozesse von der Plattformentwicklung bis hin zu Marketing und Dokumentation sind dezentral organisiert. Die "Power" liegt bei den Nutzern - der einzige konsequente und faire Ansatz für eine Blockchain. Denn nur so können Fehlerquellen eliminiert werden. Die Infinity Economics Plattform wurde so konzipiert, dass sich die Nutzer unabhängig von Großinvestoren, Entwicklern oder Gründern entscheiden können. Alle neuen Features werden vorab über das integrierte E-Voting-System koordiniert.

Videotrailer:

https://www.youtube.com/watch?v=eWLB2ZCF834

Folge uns auf:

Facebook: https://www.facebook.com/InfinityEconomicsOfficial/ Twitter: https://twitter.com/XIN_Foundation Website: https://web.infinity-economics.org

Rückfragen & Kontakt:

0049-69153-229220