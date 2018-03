Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 2.- 15. April 2018

Wien (OTS) - Mittwoch, 4. April

12.00 Uhr: Angelobung von Günther Platter zum Landeshauptmann von Tirol (Präsidentschaftskanzlei)

17.30 Uhr: Teilnahme von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen an der Botschafterkonferenz in Linz/Rede (Voest Alpine/Linz)

Donnerstag, 5. April

11.00 Uhr: Besuch von Schülerinnen und Schülern aus den Bundesländern (Präsidentschaftskanzlei)

Staatsbesuch von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und von Frau Mag.a Doris Schmidauer in der Volksrepublik China vom 7. – 12. April 2018

Samstag, 7. April

14.15 Uhr (OZ): Kranzniederlegung beim Denkmal für die Helden des Volkes (Tianamen Platz/Peking)

14.30 Uhr (OZ): Führung durch die Verbotene Stadt und Besichtigung des Hutong-Viertels (Peking)

19.00 Uhr (OZ): Teilnahme am Willkommensempfang der österreichischen Wirtschaft/Rede (Hotel Four Seasons/Peking)

Sonntag, 8. April

09.30 Uhr (OZ): Eröffnung der Wirtschaftskonferenz AUSTRIA CONNECT China 2018/Rede (Hotel Four Seasons/Peking)

13.00 Uhr (OZ): Teilnahme an Signing Ceremony von Verträgen (Hotel Four Seasons/Peking)

16.10 Uhr (OZ): Arbeitsgespräch mit Ministerpräsident LI Keqiang (Diao Yu Tai State Guest House Beijing/Peking)

17.00 Uhr (OZ): Begrüßungszeremonie durch den Staatspräsidenten der Volksrepublik China, XI Jinping und Frau Prof.in PENG Liyuan mit militärischen Ehren (Große Halle des Volkes/Peking)

17.15 Uhr (OZ): Arbeitsgespräch mit Staatspräsident XI Jinping im Beisein der Delegationen (Große Halle des Volkes/Peking)

18.30 Uhr (OZ): Staatsbankett gegeben von Staatspräsident XI Jingping und Frau Prof.in PENG Liyuan (Große Halle des Volkes/Peking)

20.30 Uhr (OZ): Gemeinsame Pressekonferenz von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und Bundekanzler Sebastian Kurz (Hotel Four Seasons/Peking)

Montag, 9. April

09.15 Uhr (OZ) Gespräch des Bundespräsidenten, der Regierungsmitglieder und WKO-Präsident Christoph Leitl mit mitgereisten Journalisten

11.45 Uhr (OZ): Treffen mit Experten des Eco Forum Global und Studenten und chinesischen NGOs im Umweltbereich (Beijing Normal University)

15.50 Uhr (OZ) Arbeitsgespräch mit dem Vorsitzenden des Volkskongresses, LI Zhanshu (Große Halle des Volkes/Peking)

Dienstag, 10. April

09.30 Uhr (OZ): Eröffnung der BOAO-Plenarsitzung/Rede (BOAO-Forum/Haikou)

Mittwoch, 11. April

15.30 Uhr (OZ): Eröffnung des Österreich-Sichuan Wirtschaftsforums und Eröffnungszeremonie des Österreichischen Generalkonsulates und Außenwirtschaftscenter Chengdu der Wirtschaftskammer Österreich/Rede (Hotel Shangri-La/Chengdu)

18.00 Uhr (OZ): Gespräch mit Mitgliedern der Provinzregierung von Sichuan (Jinjiang Hotel/Chengdu)

Donnerstag, 12. April

09.40 Uhr (OZ): Verabschiedung eines ÖBB Rail Cargo Zuges durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz und dem Vorstandtsvorsitzenden der ÖBB-Holding, Andreas Matthä (Qing Baijiang Area/Chengdu)

11.00 Uhr (OZ): Besichtigung des Du Jiangyan Water Conservancy Project, UNESCO-Welterbe (Du Jiangyan County/Chengdu)

13.40 Uhr (OZ): Besichtigung des Jianfu Palastes am Berg Quingcheng, UNESCO-Welterbe (Tianfu Chayuan/Chengdu)

15.00 Uhr (OZ): Besichtigung des Du Jiangyan Panda Parks (Chengdu) 16.40 Uhr (OZ): Besichtigung des Stadtentwicklungsgebietes Tian Fu New Area/Smart City (Tian Fu New Area/Chengdu)

