Höher, schneller, weiter: Internationale Dialoge für Unternehmen per Audio-Content

ALPHATRAD erweitert seine Datenbank für Audio-Muttersprachler auf 600 Sprecher mit 34 Sprachen und Dialekten

Wien/Graz/Linz/Salzburg (OTS) - Digitale Dialoge kennen keine Grenzen – für die Vertonung von Sprache für internationale Zielgruppen, die Video-Content, Sprachkommentare oder E-Learning-Materialien etc. konsumieren, erweitert ALPHATRAD seine Datenbank auf 600 professionelle Sprecher. Als Übersetzungsdienstleister bieten die Audio-Sprecher von ALPHATRAD dabei den gewohnten Fachübersetzer-Hintergrund, der die zuverlässige Übersetzungsqualität eines internationalen, traditionsreichen Übersetzungsdienstleisters sichert.

Ob für den Unternehmensfilm, E-Learning-Kurse oder die Telefonansage – an muttersprachlicher Kommunikation im jeweiligen Zielland kommt kein Unternehmen vorbei, das Leistungen und Produkte exportiert. Viele digitale Leistungen, die auf Audio-Content setzen – wie Erklärfilme, Audio-Guides oder Sprachkommentare und Voice-Overs in PowerPoint-Präsentationen – benötigen deshalb überzeugende Sprecher, die diesen Content in der jeweiligen Muttersprache des Ziellandes vertonen.

ALPHATRAD dehnt sein Angebot für individuelle muttersprachliche Audio-Leistungen für global agierende Unternehmen ab sofort aus – und hält dafür jetzt rund 600 muttersprachliche Sprecher in 34 Zielsprachen und Dialekten bereit. Dabei geht der Audio-Service für Kunden von der Auswahl des geeigneten Sprechers bis zum fertigen Ton-Produkt wie z. B. eine Telefonansage oder ein Messevideo. Die Produktion erfolgt in der Zusammenarbeit mit professionellen Tonstudios als Partner von ALPHATRAD.

Übersetzungsdienstleistungen für den internationalen Erfolg

ALPHATRAD unterstützt Unternehmen in der ganzen Welt durch punktgenaue Fachübersetzungen für mehr als 100 Sprachen weltweit und in beide Richtungen – sowohl von der Ausgangsprache in die Zielsprache als auch andersherum. Vier Niederlassungen in Österreich und 80 europaweit greifen dabei auf ein internationales Übersetzernetzwerk von 3.500 qualifizierten Übersetzern und Muttersprachlern zurück. Die Übersetzer von ALPHATRAD übersetzen ausschließlich in ihre Muttersprache und verfügen immer über eine weitere Spezialisierung, die Fachwissen und Kenntnisse in der jeweiligen Branche sichern. Darüber hinaus kommen Translation Memory-Systeme wie TRADOS zum Einsatz. Auf dieser Basis setzen die Audio-Leistungen und Sprachaufnahmen der ALPHATRAD auf. So bleibt die absolute Professionalität der Übersetzungsleistung als Key-Factor für Unternehmen sichergestellt. Mit den neuen Optionen auf 600 muttersprachliche Sprecher erhalten Unternehmen weitere Optionen für den internationalen Roll-out von digitalem Content.

Unverbindliches Angebot zu Sprachdienstleistungen anfordern Jetzt anfragen

Rückfragen & Kontakt:

Alphatrad Austria GmbH

0800204206

marketing @ alphatrad.at

https://www.alphatrad.at/kontakt-uebersetzung