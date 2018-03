Win2day Spielteilnehmer ist der 1.000ste Lotterien-Millionär

1.000 Gewinne zwischen 1 und 55,6 Millionen Euro seit 1986 bei Lotto, EuroMillionen, Klassenlotterie und Joker

Wien (OTS) - Die Österreichischen Lotterien feiern den 1.000. Glücksspiel-Millionär. Ein Win2day Spielteilnehmer ist es, der mit seinem 1.000.000 Euro-Solo-Sechser am 25. März für diesen Meilenstein sorgt. Damit sind seit der ersten von den Österreichischen Lotterien durchgeführten Ziehung am 7. September 1986 exakt 31 Jahre und 199 Tage bis zu diesem Jubiläum vergangen.

Von diesen 1.000 Gewinnen in Millionenhöhe (auf Euro-Basis, Schilling-Gewinne wurden umgerechnet) wurden 927 bei Lotto „6 aus 45“ erzielt, 36 in der Klassenlotterie, 32 bei EuroMillionen und 5 beim Joker. Die Gewinnhöhe reichte dabei von exakt 1 Million Euro bis zu 55,6 Millionen Euro. 13 Gewinne – alle bei EuroMillionen – befanden sich im zweistelligen Millionenbereich.

Der bisherige Rekordgewinn wurde mit exakt 55.609.411,00 Euro im Jahr 2008 bei EuroMillionen in Kärnten erzielt.

Die ersten beiden Millionäre gab es am 16. November 1986, in der 11. Lotto Runde: Ein Niederösterreicher und ein nach Wien ausgewanderter gebürtiger Pole teilten sich den Jackpot und erhielten für ihren Sechser jeweils 13,84 Millionen Schilling (etwas über 1 Million Euro).

Die meisten Millionäre bei einer Ziehung gab es im Jänner 1992, als es um den zweiten Dreifachjackpot in der Lotto Geschichte ging:

Sieben Spielteilnehmer tippten einen Sechser und gewannen je 15,147 Millionen Schilling (mehr als 1,1 Millionen Euro).

So sehr die Österreichischen Lotterien um die gesetzlich vorgeschriebene Wahrung der Anonymität der Gewinner bemüht sind, so konnten sie in zwei Fällen nicht verhindern, dass ein Sechser-Gewinner einen andern kennenlernte:

Eine Spielteilnehmerin aus Kärnten und ihre Tochter hatten 1993 in derselben Runde unabhängig voneinander familiäre Geburtstagszahlen angekreuzt und jeweils einen Sechser getippt. Somit konnte der Großgewinnbetreuer mit einem Besuch gleich zwei Gewinnerinnen beraten.

Eine weitere Kärntnerin erzielte Anfang 2008 einen Solosechser mit rund 1,7 Millionen Euro. „Sie finden leicht zu uns, denn Sie kennen den Weg, sagte sie am Telefon zum Großgewinnbetreuer“, denn: Ihr Ehemann hatte 1999 einen Sechser mit umgerechnet rund 1 Million Euro getippt.

Bundesländer-Statistik

Wien

232 Gewinne in Millionenhöhe: 217 bei Lotto, 5 bei EuroMillionen, 2 bei Joker und 8 in der Klassenlotterie. Höchster Gewinn: 13,0 Millionen Euro (EuroMillionen, 2006).

Niederösterreich

196 Gewinne in Millionenhöhe: 185 bei Lotto, 6 bei EuroMillionen und 5 in der Klassenlotterie. Höchster Gewinn: 28,0 Millionen Euro (EuroMillionen, 2008).

Burgenland

42 Gewinne in Millionenhöhe: 40 bei Lotto, 1 bei EuroMillionen und 1 in der Klassenlotterie. Höchster Gewinn: 46,3 Millionen Euro (EuroMillionen, 2010).

Oberösterreich

154 Gewinne in Millionenhöhe: 141 bei Lotto, 4 bei EuroMillionen, 1 bei Joker und 8 in der Klassenlotterie. Höchster Gewinn: 16,2 Millionen Euro (EuroMillionen, 2011).

Salzburg

41 Gewinne in Millionenhöhe: 37 bei Lotto, 1 bei EuroMillionen und 3 in der Klassenlotterie. Höchster Gewinn: 6,9 Millionen Euro (Lotto, 2008).

Tirol

80 Gewinne in Millionenhöhe: 72 bei Lotto, 3 bei EuroMillionen und 5 in der Klassenlotterie. Höchster Gewinn: 54,3 Millionen Euro (EuroMillionen, 2014).

Vorarlberg

32 Gewinne in Millionenhöhe: 29 bei Lotto, 2 bei EuroMillionen und 1 in der Klassenlotterie. Höchster Gewinn: 28,9 Millionen Euro (EuroMillionen, 2008).

Steiermark

122 Gewinne in Millionenhöhe: 111 bei Lotto, 8 bei EuroMillionen, 1 bei Joker und 2 in der Klassenlotterie. Höchster Gewinn: 50,0 Millionen Euro (EuroMillionen, 2009).

Kärnten

70 Gewinne in Millionenhöhe: 64 bei Lotto, 2 bei EuroMillionen, 1 bei Joker und 3 in der Klassenlotterie. Höchster Gewinn: 55,6 Millionen Euro (EuroMillionen, 2008).

win2day

31 Gewinne in Millionenhöhe, und alle 31 bei Lotto. Höchster Gewinn:

4,8 Millionen Euro

